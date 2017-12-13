Российская эскадра останется в Средиземном море - источник
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Корвет "Сообразительный" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России при прохождении Гибралтарским проливом в Средиземное море вечером 28.10.2017.
Источник: Erne / forums.airbase.ru
Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские корабли останутся в Средиземном море на фоне сокращения группировки в Сирии, сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".
"Боевые корабли продолжат выполнять задачи в Средиземном море", - сказал он.
В Средиземном море действует российская эскадра. В её составе около 10 кораблей и судов. В частности, постоянное оперативное соединение ВМФ РФ включает корабли и подлодки, которые наносили по террористам в Сирии удары высокоточным оружием - крылатыми ракетами "Калибр".
Как сообщал "Интерфакс", Россия вывела из Сирии батальон военной полиции, отряд саперов и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
В Дагестан в пункт постоянной дислокации вернулся батальон военной полиции Южного военного округа. Батальон перебросили из Сирии двумя самолетами Военно-транспортной авиации в Махачкалу, сообщили накануне в департаменте информации Минобороны РФ.
Из Сирии вернулся также отряд российских саперов, который с сентября 2017 года разминировал Дейр-эз-Зор, сообщили во вторник вечером в департаменте информации Минобороны РФ.
Отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил России прибыл в пункт постоянной дислокации в подмосковное Нахабино. В сентябре в Минобороны РФ сообщали, что в составе отряда, который был направлен в Дейр-эз-Зор, - 175 военнослужащих и роботы-саперы "Уран-6".
Накануне на аэродроме в Ивановской области из Сирии приземлился самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В Минобороны РФ заявили, что А-50 успешно выполнил задачи в Сирии.
По данным военного ведомства, с оперативного аэродрома в Северной Осетии в Калужскую, Мурманскую и Иркутскую области перелетели самолеты Ту-22М3. В ходе военной операции самолеты взлетали с аэродрома Моздок и наносили групповой удар по боевикам.
В понедельник на аэродроме Хмеймим президент России Владимир Путин заявил, что российская военная группировка в Сирии будет значительно сокращена.
Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту РФ, что из Сирии выведут 23 самолета, два вертолета Ка-52 и ряд подразделений.
Газета "Коммерсант" сообщила накануне, что более 20 самолетов отправятся из Сирии в места постоянной дислокации до конца недели. Издание сообщило, что в Сирии до последнего момента находилось несколько десятков боевых самолетов: штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители МиГ-29СМТ, Су-30СМ и Су-35С и вертолетов, в частности, боевые Ка-52, Ми-35М, Ми-24П.
23 ноября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что сокращение российской группировки в Сирии будет существенным.
"Будут оставлены Центр примирения, наши базы две военные и ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось", - сказал тогда В.Герасимов, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе.
Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.
Противовоздушную оборону авиабазы обеспечивает система С-400. По данным издания Janes, Россия развернула в Сирии вторую систему С-400.
Прикрытие базы ВМФ РФ в Тартусе обеспечивают зенитные ракетные системы С-300, а также береговые ракетные комплексы "Бастион" с крылатыми ракетами.
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13.12.2017
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