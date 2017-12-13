Российская эскадра останется в Средиземном море - источник



Корвет "Сообразительный" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России при прохождении Гибралтарским проливом в Средиземное море вечером 28.10.2017.

Источник: Erne / forums.airbase.ru Корвет "Сообразительный" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России при прохождении Гибралтарским проливом в Средиземное море вечером 28.10.2017.Источник: Erne / forums.airbase.ru

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские корабли останутся в Средиземном море на фоне сокращения группировки в Сирии, сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".

"Боевые корабли продолжат выполнять задачи в Средиземном море", - сказал он.

В Средиземном море действует российская эскадра. В её составе около 10 кораблей и судов. В частности, постоянное оперативное соединение ВМФ РФ включает корабли и подлодки, которые наносили по террористам в Сирии удары высокоточным оружием - крылатыми ракетами "Калибр".

Как сообщал "Интерфакс", Россия вывела из Сирии батальон военной полиции, отряд саперов и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В Дагестан в пункт постоянной дислокации вернулся батальон военной полиции Южного военного округа. Батальон перебросили из Сирии двумя самолетами Военно-транспортной авиации в Махачкалу, сообщили накануне в департаменте информации Минобороны РФ.

Из Сирии вернулся также отряд российских саперов, который с сентября 2017 года разминировал Дейр-эз-Зор, сообщили во вторник вечером в департаменте информации Минобороны РФ.

Отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил России прибыл в пункт постоянной дислокации в подмосковное Нахабино. В сентябре в Минобороны РФ сообщали, что в составе отряда, который был направлен в Дейр-эз-Зор, - 175 военнослужащих и роботы-саперы "Уран-6".

Накануне на аэродроме в Ивановской области из Сирии приземлился самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В Минобороны РФ заявили, что А-50 успешно выполнил задачи в Сирии.

По данным военного ведомства, с оперативного аэродрома в Северной Осетии в Калужскую, Мурманскую и Иркутскую области перелетели самолеты Ту-22М3. В ходе военной операции самолеты взлетали с аэродрома Моздок и наносили групповой удар по боевикам.

В понедельник на аэродроме Хмеймим президент России Владимир Путин заявил, что российская военная группировка в Сирии будет значительно сокращена.

Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту РФ, что из Сирии выведут 23 самолета, два вертолета Ка-52 и ряд подразделений.

Газета "Коммерсант" сообщила накануне, что более 20 самолетов отправятся из Сирии в места постоянной дислокации до конца недели. Издание сообщило, что в Сирии до последнего момента находилось несколько десятков боевых самолетов: штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители МиГ-29СМТ, Су-30СМ и Су-35С и вертолетов, в частности, боевые Ка-52, Ми-35М, Ми-24П.

23 ноября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что сокращение российской группировки в Сирии будет существенным.

"Будут оставлены Центр примирения, наши базы две военные и ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось", - сказал тогда В.Герасимов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе.

Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

Противовоздушную оборону авиабазы обеспечивает система С-400. По данным издания Janes, Россия развернула в Сирии вторую систему С-400.

Прикрытие базы ВМФ РФ в Тартусе обеспечивают зенитные ракетные системы С-300, а также береговые ракетные комплексы "Бастион" с крылатыми ракетами.