Казахстан и Франция наметили план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран



Флаги Казахстана и Франции. Флаги Казахстана и Франции.

Астана. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Астане подписан план военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Франции.

Документ подписан по итогам встречи министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова с новым послом Франции в Астане Филиппом Мартинэ, сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства республики.

Согласно информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили основные приоритеты международного военного сотрудничества двух стран в области военного образования, миротворческой деятельности и взаимодействия между верификационными службами.

"По итогам встречи стороны подписали План военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран", - указывается в информации.