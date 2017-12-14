Казахстан и Франция наметили план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран
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Флаги Казахстана и Франции.
Астана. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Астане подписан план военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Франции.
Документ подписан по итогам встречи министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова с новым послом Франции в Астане Филиппом Мартинэ, сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства республики.
Согласно информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили основные приоритеты международного военного сотрудничества двух стран в области военного образования, миротворческой деятельности и взаимодействия между верификационными службами.
"По итогам встречи стороны подписали План военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран", - указывается в информации.
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13.12.2017
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№1
14.12.2017 14:31
Статья из Казахстанской правды об экономической стратегии Казахстана.
http://www.kazpravda.kz/articles/ekspo-2017/kazahstan--kluchevoe-zveno-shelkovogo-puti/
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