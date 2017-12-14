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Казахстан и Франция наметили план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран

14.12.2017 Интерфакс-АВН 212 1
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Kazahstan_France
Флаги Казахстана и Франции.

Астана. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Астане подписан план военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Франции.

Документ подписан по итогам встречи министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова с новым послом Франции в Астане Филиппом Мартинэ, сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства республики.

Согласно информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили основные приоритеты международного военного сотрудничества двух стран в области военного образования, миротворческой деятельности и взаимодействия между верификационными службами.

"По итогам встречи стороны подписали План военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран", - указывается в информации.
13.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Казахстан
Франция

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 1949
1760
№1
14.12.2017 14:31
Статья из Казахстанской правды об экономической стратегии Казахстана.
http://www.kazpravda.kz/articles/ekspo-2017/kazahstan--kluchevoe-zveno-shelkovogo-puti/
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