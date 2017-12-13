ОАК рассчитывает приступить к созданию нового истребителя-перехватчика в 2018 году



Российский истребитель-перехватчик МиГ-31БМ Источник: http://www.free-lancers.net/. Российский истребитель-перехватчик МиГ-31БМ Источник: http://www.free-lancers.net/.

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Работы по созданию перспективного перехватчика (ПАК ДП) на смену МиГ-31 могут начаться уже в следующем году, сообщил "Интерфаксу" генеральный конструктор - вице-президент по инновациям "Объединенной авиастроительный корпорации" Сергей Коротков.

"Скорее всего, в 2018 году начнутся работы. Я надеюсь на это. Все зависит от выхода основного документа - государственной программы вооружений", - заявил С.Коротков, отвечая на вопрос агентства о начале опытно-конструкторских работ по созданию ПАК ДП (МиГ-41).

Он отметил, что в настоящий момент идет процесс обсуждения технического задания на самолет между разработчиком (РСК "МиГ") и Минобороны РФ.

"Главное, чтобы требования (заказчика - ИФ) соответствовали объемам финансирования", - подчеркнул генконструктор.

Он не исключил вероятности, что новый перехватчик сможет выполнять задачи в космосе.

"Скажут "в космос" - сделаем "в космос", - заявил С.Коротков.

Генконструктор подчеркнул, что в настоящий момент основная задача - согласовать соответствие требований с объемом финансирования этой программы.

Ранее сообщалось, что перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен прийти на смену истребителю-перехватчику МиГ-31, принятому на вооружение в 1981 году.

МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более 2 Мах (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

В июле 2017 года гендиректор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко заявил журналистам, что компания инициативно разрабатывает ПАК ДП (МиГ-41), но вскоре рассчитывает заключить контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

"Мы в инициативном порядке разрабатываем сейчас концепт самолета дальнего перехвата. Соответственно выйдем с предложением уже к нашему основному заказчику и надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы", - сказал И.Тарасенко.

Он отметил, что "жизненный цикл МиГ-31 идет к завершению в ближайшие десять лет, соответственно ему нужна замена".

В августе в ходе форума "Армия-2017" гендиректор РСК "МиГ" заявил о готовности начать поставки нового самолета-перехватчика в середине 2020-х годов.

"При условии появления заказа от министерства обороны мы начнём полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолёта", - сказал И.Тарасенко.

Он подчеркнул, что это будет "совершенно новый технологический самолет", который, в том числе, сможет выполнять задачи в космосе.

В начале декабря в Опытно-конструкторском бюро им. А.Люльки (входит в ОДК) сообщили о планах создать двигатель для космолёта.

Главный конструктор проекта Александр Тарасов заявил "Интерфаксу", что ОКБ работает над созданием пульсирующего детонационного двигателя (ПДД) для перспективных авиационных комплексов.

"Диапазон применения этого перспективного двигателя широк - от беспилотных летательных аппаратов до самолетов различного назначения. В перспективе на основе новых технологий могут быть созданы двигатели для ракетно-космических систем и комбинированных силовых установок самолетов, способных выполнять полеты в атмосфере и за ее пределами", - заявил А.Тарасов.