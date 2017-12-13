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Российские ударные беспилотники научат объединяться в стаи и координировать свои действия

14.12.2017 Интерфакс-АВН 490 0
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Скат и управляемые ракеты Х-31
Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата Скат (на заднем плане) и управляемые ракеты Х - 31 (на переднем плане).
Источник: © РИА Новости . Антон Денисов

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - В России работают над созданием ударных беспилотников, которые смогут организовываться в группы и координироваться между собой по защищенным каналам связи, сообщил "Интерфаксу" генеральный конструктор - вице-президент по инновациям "Объединенной авиастроительный корпорации" Сергей Коротков.

"Сегодня применение просто летательного аппарата не решает тех задач, которые ставятся. Другое дело - когда он находится в сетецентрической связи и с наземными пунктами, и с соседними беспилотниками, работая в одной системе. Это достаточно сложная задача, которая решается и у нас, и у других стран", - заявил С.Коротков.

По его словам, для создания такой системы взаимодействия объединенных в "рой" беспилотников необходимо защитить каналы связи.

"Должен быть решен вопрос помехоустойчивости, криптозащиты и всего остального. Ведь есть возможность эти беспилотники похищать, а может даже перенацеливать, что еще более опасно", - сказал генконструктор ОАК.

Он отметил, что известны прецеденты, когда удавалось перехватить контроль над беспилотниками или разобщить группу летательных аппаратов.

"Это надо собрать и решать, над этим работаем и мы (ОАК - ИФ), и коммерческие организации", - подчеркнул С.Коротков.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что скоро в российскую армию начнут поступать не только разведывательные, но и ударные беспилотники.

"В ближайшее время на оснащение Вооружённых сил начнут поступать комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами, способными решать не только разведывательные, но и ударные задачи",- сказал С.Шойгу на коллегии Минобороны 27 октября.

7 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за пять лет в воинские подразделения поставлено более 1,8 тыс беспилотников, возможности группировки беспилотной авиации по разведке повысились в 15 раз.

"За прошедшие пять лет сформированы 38 воинских частей и подразделений. Для их оснащения поставлено более 1 тыс. 800 современных беспилотных летательных аппаратов, что позволило вести разведку на глубину до 500 км, а также эффективно применять их в интересах радиоэлектронной борьбы, обеспечения связи, огневого поражения в составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров", - сообщил В.Герасимов на коллегии Минобороны России.

Он подчеркнул, что летно-технические характеристики отечественных беспилотных летательных аппаратов непрерывно совершенствуются.

"Завершается разработка перспективных комплексов, способных выполнять задачи на глубину до 3 тыс. км", - отметил В.Герасимов.

Замминистра обороны Павел Попов в интервью газете "Известия" сообщил о ведущихся в России разработках беспилотников "с большой дальностью и продолжительностью полета, способных решать ударные задачи".

В июне 2017 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов в ходе посещения Опытно-конструкторского бюро им. Симонова в Казани заявил о планах ведомства закупать ударные беспилотники с 2018 года.

"Беспилотник "Зеница" мы готовы покупать с 2018 года", - заявил Ю.Борисов.

Он отметил, что ведомство рассмотрит вопрос о закупке и тяжелого беспилотника, разработанного этим ОКБ. "Если завершат государственные испытания в 2018 году - будем и тяжёлый беспилотник покупать", - сказал замминистра.
13.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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Зеница БЛА
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