Колокольцев и Шойгу подписали соглашение о взаимодействии МВД и Минобороны
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Владимир Колокольцев. Источник: орел-регион.рф.
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Соглашение по вопросам обеспечения правопорядка подписали в среду глава МВД России Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу.
"Документом предусмотрена совместная деятельность двух ведомств по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений и иных правонарушений. Планируется проведение скоординированных профилактических мероприятий по ряду ключевых направлений, в числе которых противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков, розыск военнослужащих, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение правопорядка на территории военных гарнизонов", - сказал Колокольцев.
Соглашение регламентирует также информационный обмен и передачу передового опыта правоохранительной деятельности. "Убежден, что такое объединение усилий позволит более оперативно реагировать на изменения криминогенной обстановки, совершенствовать алгоритмы взаимодействия, вырабатывать новые формы сотрудничества", - добавил глава МВД.
По его словам, между органами внутренних дел и военной полицией установлены тесные рабочие контакты.
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13.12.2017
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