МО: Киев пытается исключить специалистов РФ из процесса мониторинга ситуации в Донбассе



Солдаты ВСУ на востоке Украины.

Источник: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ на востоке Украины.Источник: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine

Российским офицерам максимально ограничена свобода перемещения по зданию, в котором они работают и живут в городе Соледар, рассказали в оборонном ведомстве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Действия украинской стороны свидетельствуют о ее намерении исключить российских специалистов из процесса мониторинга соблюдения режима прекращения огня на юго-востоке Украины. Об этом в среду заявили в Минобороны РФ.

"В течение последних месяцев условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) усилиями украинской стороны значительно осложнились. Они стали носить уже откровенно дискриминационный характер по отношению к нашим офицерам и касаются не только выполнения ими обязанностей по линии СЦКК, но и вопросов элементарной жизнедеятельности", - сказали в военном ведомстве.

В связи с этим в Минобороны отметили, что "складывается впечатление, что украинская сторона, таким образом намеренно пытается исключить российских военнослужащих в составе СЦКК из процесса мониторинга выполнения минских соглашений на юге-востоке Украины".

Действия Украины

В военном ведомстве напомнили, что регламентом, утвержденным украинским руководителем СЦКК, "российским офицерам максимально ограничена свобода перемещения по зданию, в котором они работают и живут в городе Соледар". "Все передвижения по зданию, согласно украинскому документу, российские офицеры могут осуществлять только в сопровождении, а правильнее будет сказать "под конвоем", вооруженных нацгвардейцев Украины. Выходить на свежий воздух перед зданием разрешено в сопровождении нацгвардейцев не больше чем на 10 минут в конце каждого часа", - пояснили в Минобороны.

Также в заявлении указывается на постоянные попытки "заблокировать всеми возможными способами деятельность российских офицеров и в мероприятиях Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ". в частности, "под выдуманными предлогами украинская сторона препятствует выездам наших офицеров в населенные пункты для мониторинга соблюдения Минских соглашений".

"Все это приняло уже системный характер, хотя наши военнослужащие были направлены в состав штаба СЦКК в Соледар по просьбе начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко для оказания помощи в разрешении конфликта. Российские офицеры добросовестно, зачастую с риском для жизни, исполняли свои обязанности, способствуя восстановлению мира на юго-востоке Украины", - отметили в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что через контактную группу в Минске, в Вене по линии ОБСЕ и другим каналам неоднократно доводилась информация о неприемлемых действиях украинской стороны. "Все эти обращения ничего не меняют", - добавили в Минобороны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Вене, заявил, что Киев сейчас делает все, чтобы поставить российских офицеров в составе СЦКК "в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые и невыполнимые требования, по сути добиваясь того, чтобы Центр прекратил свое существование".

Решение о создании Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации ситуации было принято на встрече участников контактной группы в Минске 2 октября 2014 года. В СЦКК входят представители Украины, России и ОБСЕ, задачей которых является координация процессов перемирия в Донбассе, а также решение вопросов по деэаскалации и стабилизации ситуации в регионе в соответствии с минскими соглашениями.