Россия обзаведется военно-морской базой в Сирии
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Российский моряк в сирийском порту Тартус. Источник: www.mk.ru.
Пункт Военно-морского флота России (ВМФ РФ) в сирийском Тартусе превратится в полноценную базу. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко, передает "Интерфакс".
"База предполагает приличную территорию, все виды охраны и обороны, заход кораблей — до крейсеров первого ранга", — рассказал Кравченко.
По его словам, это укрепит оперативные возможности российского флота в Средиземном море и в целом позиции России на Ближнем Востоке. Он также отметил, что в Тартусе уже был пункт материально-технического обеспечения, но "это маленькая территория".
В марте сообщалось о модернизации пункта ВМФ в Тартусе. "Это позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе кораблей различных классов" — рассказал "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, в дальнейшем на этой территории будут построены два новых пирса, а также комплекс жилых и административных зданий.
13 декабря президент Владимир Путин внес соглашение между Россией и Сирией о расширении территории пункта ВМФ РФ в Тартусе на ратификацию в Госдуму. В декабре глава государства также заявил о полном разгроме террористов в Сирии и приказал приступить к выводу российских войск с территории страны.
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13.12.2017
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