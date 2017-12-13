В Таиланд прибыла очередная партия украинских танков Т-84 "Оплот"
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Предположительно, 35-й по счету танк БМ "Оплот-Т", изготовленный ГП "Завод имени В.А. Малышева" по контракту 2011 года для Таиланда. Харьков, 25.05.2017.
Источник: Dylan Malyasov
ЦАМТО, 13 декабря. В Таиланд 10 декабря прибыла очередная партия из пяти танков Т-84 "Оплот" (БМ "Оплот"). Соответствующие споттерские фотографии прибывшей бронетехники выложены на тайских ресурсах.
Ранее Сухопутные войска Таиланда получили 31 произведенный в Украине танк Т-84 "Оплот". Очередная партия из пяти ОБТ доставлена морским транспортом. С учетом этой поставки тайской стороне передано 36 танков из 49 заказанных. Производство оставшихся 13 ОБТ Т-84 "Оплот" завершено и ГП "Завод им. В.А.Малышева" ожидает прибытия группы специалистов ВС Таиланда для их приемки.
Как сообщал ЦАМТО, в 2011 году ВС Таиланда заключили с компанией "Укрспецэкспорт" контракт стоимостью 7,2 млрд. батов на поставку 49 основных боевых танков Т-84 "Оплот" (плюс 2 БРЭМ), однако из-за различных проблем украинские производители не смогли выполнить соглашение в установленные сроки.
В связи с задержками в поставке украинских ОБТ, в мае 2016 года СВ Таиланда заказали 38 китайских танков VT-4. Первые 28 танков были доставлены в Таиланд 8 октября 2017 года. После завершения поставки Таиланду ОБТ VT4 и ББМ VN1 Китай намерен построить в этой стране центр по ремонту и обслуживанию бронетехники.
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13.12.2017
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