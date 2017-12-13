Губернатор Иркутской области вручил региональные награды вернувшимся из Сирии летчикам



Бомбардировщик Ту-22М3 после боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии.

Источник: МО РФ Бомбардировщик Ту-22М3 после боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии.Источник: МО РФ

На встрече двух экипажей самолетов Ту-22М3 присутствовали члены областного правительства, представители ветеранских и общественных организаций

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил региональный знак "80 лет Иркутской области" военнослужащим, вернувшимся после выполнения специальных задач в Сирии.

"Наши солдаты и офицеры показали, что они люди мужественные, благородные, сильные духом, воины, преданные Отечеству", - сказал он, приветствуя летчиков ВКС России, вернувшихся на место постоянной дислокации.

"Основной целью действий нашего государства в Сирии было остановить глобальное страшное зло, не дать терроризму перекинуться на Россию. И огромная заслуга в разгроме международных банд террористов, несомненно, принадлежит Воздушно-космическим силам России, в том числе летчикам Дальней авиации России, стоящим в этом строю",- отметил Левченко.

Как отмечает пресс-служба губернатора и правительства региона, в среду состоялась торжественная встреча двух экипажей самолетов Ту-22М3. В мероприятии приняли участие члены областного правительства, представители ветеранских и общественных организаций.

"Командировка прошла в рабочем ритме, вернулись с чувством выполненного долга перед Россией, никто не подвел, авиационная техника не подвела, задачи выполняли днем и ночью, в сложных климатических условиях, на пределе досягаемости наших боевых машин", - сказал собравшимся командир авиационного полка полковник Дмитрий Питерниекс.