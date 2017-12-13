США увеличат численность армии впервые за семь лет
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Военнослужащий армии США.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
ЦАМТО, 13 декабря. США впервые за семь лет увеличат численность военнослужащих. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Дональд Трамп.
Д.Трамп также отметил, что на следующий год запланировано крупнейшее за восемь лет увеличение зарплат военных, говорится в сообщении, размещенном на сайте Белого дома.
На сегодняшний день общая численность вооруженных сил США составляет около 1,4 млн. военнослужащих, а также 684 тыс. человек гражданского персонала. Более 990 тыс. человек числятся в резерве, отмечает агентство.
Ранее Д.Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 ф.г. В соответствии с документом, Вашингтон выделит 692 млрд. долл. на оборонные цели, при этом 4,6 млрд. долл. направят на "сдерживание" Москвы и противодействие "российской агрессии" в Европе.
Кроме того, законопроект продлевает запрет на сотрудничество с Минобороны России и предполагает военную помощь Украине на сумму 350 млн. долл., передает "РИА Новости".
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13.12.2017
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