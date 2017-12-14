Владимир Королев сообщил об итогах строительства ВМФ в 2017 году и планах на перспективу



Владимир Королев.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Владимир Королев.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 13 декабря. В Санкт-Петербурге на базе Центрального военно-морского музея 12 декабря состоялось совместное заседание Главного командования ВМФ с Адмиралтейским координационным советом общественных организаций ветеранов флота.

В заседании приняли участие руководители ветеранских организаций, заместители главнокомандующего ВМФ, помощники командующих флотами (Каспийской флотилии) по работе с ветеранами, начальники управлений Главного командования ВМФ, представители Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ.

Целью заседания стал всесторонний анализ состояния работы с ветеранами, выработка практических мер по ее совершенствованию в интересах Военно-морского флота, а также консолидация интеллектуального, научного и практического потенциала ветеранов ВМФ для повышения боеготовности, сохранения и развития традиций флота, поднятия престижа военной службы в соединениях и частях ВМФ.

С докладом об итогах строительства ВМФ в 2017 году и перспективах развития Военно-морского флота на период до 2030 года перед участниками заседания выступил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Ниже основные тезисы доклада Владимира Королева приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Обращаясь к ветеранам, он особо отметил, что для России, с ее протяженными морскими границами, "развитие и поддержание на должном уровне военного флота – доказанная ходом отечественной истории необходимость".

Главком также подчеркнул, что "основными направлениями развития флота станут поддержание на заданном уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил за счет строительства ракетных подводных крейсеров типа "Борей-А" и "Борей-Б", развитие боевого потенциала морских сил общего назначения за счет строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон, модернизации кораблей, имеющих большой модернизационный потенциал, поставка современных летательных аппаратов в состав морской авиации и береговых ракетных комплексов береговым войскам ВМФ, дальнейшее развитие группировок кораблей – носителей высокоточного оружия".

"Главное командование ВМФ уверено в перспективах развития всех составляющих Военно-морского флота в соответствии с научно-техническим прогрессом. Уже сейчас нами спланировано более 10 опытно-конструкторских работ, направленных на создание перспективных кораблей. Также, в рамках государственной программы вооружения в состав ВМФ продолжится поступление новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350М, оснащенный высокоточным оружием. По кораблям и катерам ближней морской зоны будет сохраняться устойчивая тенденция дальнейшего улучшения их эффективности и боевых возможностей. Этот сегмент будет развиваться, в первую очередь, за счет поступления новых кораблей – носителей высокоточного оружия", – сказал Владимир Королев.

"Развитие ВМФ России подчинено выверенной логике – соответствовать вызовам и новым угрозам с морских и океанских направлений, надежно обеспечивать безопасность государства в Мировом океане", – отметил главком.

По словам Владимира Королева, "Главное командование Военно-морского флота продолжит решать важнейшие задачи по совершенствованию системы комплексного базирования ВМФ и обеспечению сбалансированных поставок вооружения и боеприпасов. Поступление новых кораблей, безусловно, требует опережающего развития системы базирования Военно-морского флота. В этой работе основные усилия сосредоточены на строительстве объектов инфраструктуры, обеспечивающих базирование надводных кораблей и подводных лодок нового поколения, а также морской авиации на основных и оперативных аэродромах".

"Военно-морской флот продолжит освоение Арктической зоны, выполняя задачи военно-морского присутствия, поддержания благоприятного оперативного режима и обеспечения безопасной морской деятельности Российской Федерации на стратегически важных участках трассы Северного морского пути: акватории Карского моря и проливе Карские ворота, акваториях Чукотского, Берингова морей и Берингова пролива", – сказал главком ВМФ России.

Наряду с этим, Владимир Королев подчеркнул важнейшую роль ветеранских организаций в воспитании молодого поколения моряков и пропаганде славных флотских традиций <…>.