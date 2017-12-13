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Скорая помощь на шасси КАМАЗ поступит в регионы

13.12.2017 ПАО "КАМАЗ" 196 0
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АЦ-3,0-40
Пожарная автоцистерна АЦ-3,0-40 на шасси КАМАЗ-43502 (4х4).
Источник: http://www.nefaz.ru/

В регионы начнут поставлять машины скорой помощи на базе автомобиля КАМАЗ.

Об этом по итогам встречи с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой сообщил депутат Госдумы Юрий Смирнов. По его словам, сейчас во многих регионах наблюдается высокий процент износа медицинского спецтранспорта. Поэтому он поинтересовался у главы ведомства, какие принимаются меры по улучшению состояния парка машин скорой помощи. Отвечая на вопрос Юрия Смирнова, Вероника Скворцова рассказала о том, что в ближайшем будущем в регионы начнут поставлять машины скорой помощи на базе шасси КАМАЗ. «Новые модели более надёжные и с увеличенным сроком эксплуатации. Кроме того, такие автомобили оснащаются современным медицинским оборудованием с учётом всех стандартов, – подчеркнул Юрий Смирнов. – Так что регионы могут подавать заявки на поставку новых спецавтомобилей, в том числе на базе шасси КАМАЗ». Он также добавил, что камазовская «скорая» будет особенно востребована в условиях бездорожья в отдельных муниципалитетах, в том числе в сельской местности.


Напомним, идея создания такого автомобиля впервые была озвучена губернатором Магаданской области Владимиром Печёным во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и была поддержана главой государства. Новый вид транспорта для особо сложных природно-климатических условий и бездорожья был разработан в короткие сроки. Уже в марте 2017 года на Дальнем Востоке успешно прошли испытания первой скорой медицинской помощи на полноприводном шасси КАМАЗ-43502.


Автомобиль тестировался в условиях пониженных температур на федеральной трассе «Колыма». Машина проехала 1370 километров по маршруту Магадан – Палатка – Дебин – Синегорье – Ягодное – Сусуман – Магадан.


Осенью стало известно о том, что Минздрав до конца года закупит автомобили КАМАЗ для оказания скорой помощи в труднодоступных районах. «В этом году по согласованию с правительством будут приобретены первые девять таких машин для Магаданской, Амурской областей, Хабаровского и Алтайского краёв», – сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе парламентских слушаний о доступности медпомощи для сельского населения. При этом она подчеркнула важность развития этого проекта. Согласно статистике, проблема медобслуживания в труднодоступных районах коснулась сегодня 37,8 миллиона сельчан – это 25,7% от общего количества жителей государства.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина

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