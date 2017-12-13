Отряд Международного противоминного центра ВС РФ вернулся из Сирии в пункт постоянной дислокации



Источник: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 13 декабря. После выполнения задач в Сирии в пункт постоянной дислокации в подмосковное Нахабино 12 декабря вернулся отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации.

В торжественных мероприятиях по случаю прибытия отряда приняли участие руководство Минобороны России, инженерных войск ВС РФ, представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

Специалисты центра с сентября 2017 года осуществляли задачи по гуманитарному разминированию освобожденного города Дэйр-эз-Зор. Группы инженерной разведки и разминирования выполняли работу по разминированию социально значимых объектов инфраструктуры города, очистке дорог, обочин и прилегающих зданий на подъездах к городу и его окраинах.

Военными инженерами разминировано свыше 1,2 тыс. га территории, около 250 км дорог, свыше 1,8 тыс. социально значимых зданий и сооружений, обезврежено более 44 тыс. взрывоопасных предметов (из которых около 9 тыс. самодельных взрывных устройств), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.