Самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии, прибывают в места постоянной дислокации
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Бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: ТАСС/Владимир Смирнов
ЦАМТО, 13 декабря. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 12 декабря выполнили перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Мурманской области после успешного выполнения задач по нанесению авиаударов по объектам террористов в Сирии.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли участие начальник отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации Воздушно-космических сил генерал-майор Александр Цылев, представители Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.
"Задачи по разгрому террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, решаемые Вооруженными Силами Российской Федерации, выполнены, – заявил генерал-майор Александр Цылев. – Самолетами ВКС России уничтожались позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированная техника. Массировано применялась дальняя авиация. Бомбардировщики Ту-22М3, действовавшие с аэродромов на территории Российской Федерации, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолетовылета".
В тот же день экипажи нескольких дальних бомбардировщиков Ту-22М3 завершили перебазирование с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Иркутской области. В ходе перелета экипажи выполнили промежуточную посадку для дозаправки на аэродроме в Саратовской области.
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13.12.2017
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