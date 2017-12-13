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Самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии, прибывают в места постоянной дислокации

14.12.2017 ЦАМТО 189 0
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Бомбардировщик Ту-22М3
Бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: ТАСС/Владимир Смирнов

ЦАМТО, 13 декабря. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 12 декабря выполнили перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Мурманской области после успешного выполнения задач по нанесению авиаударов по объектам террористов в Сирии.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли участие начальник отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации Воздушно-космических сил генерал-майор Александр Цылев, представители Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

"Задачи по разгрому террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, решаемые Вооруженными Силами Российской Федерации, выполнены, – заявил генерал-майор Александр Цылев. – Самолетами ВКС России уничтожались позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированная техника. Массировано применялась дальняя авиация. Бомбардировщики Ту-22М3, действовавшие с аэродромов на территории Российской Федерации, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолетовылета".

В тот же день экипажи нескольких дальних бомбардировщиков Ту-22М3 завершили перебазирование с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Иркутской области. В ходе перелета экипажи выполнили промежуточную посадку для дозаправки на аэродроме в Саратовской области.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-22
Компании
Минoбороны РФ

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