Роскосмос: мы будем продвигать на мировом рынке услуги связи, навигации и космический туризм



Игорь Комаров.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Игорь Комаров.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

12 декабря в Москве проходит конференция "Космос как бизнес", организованная госкорпорацией "Роскосмос" и информационным агентством ТАСС. О работе конференции, актуальных вопросах коммерциализации космической отрасли, будущем российской космической отрасли на мировых рынках, перспективах модернизации стартовой площадки для новых ракет-носителей "Союз-5" рассказал в интервью ТАСС гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

— Игорь Анатольевич, как вы оцениваете эту конференцию?

— Видно, что серьезно готовились к ней, и она хорошо организована, большую подготовительную работу проделали коллеги, чтобы ее осветить. Мне приятно, что пришло очень много людей — представителей бизнеса и органов государственной власти. Видим интерес к этой конференции. Такая конференция проводится в первый раз. Хотел бы отметить впечатление, которое у меня складывается. Первое: конференция очень нужна. Я общаюсь с людьми, и мы видим заинтересованный диалог к тем проблемам, которые здесь обсуждаются. Второе, на мой взгляд: пленарное заседание и дискуссия получились — дискуссия была открытая, эмоциональная. Это первый опыт общения, который у нас был. Некоторые вопросы не совсем системно обсуждались, но действительно поднимались острые, злободневные и всех интересующие вопросы. Это серьезная заслуга и большое достижение данной конференции. Она должна, на мой взгляд, иметь продолжение, и через год мы с удовольствием соберемся. Мы надеемся привлечь к этой конференции еще больше и инвесторов, и заинтересованных сторон.

По итогам в рамках самой госкорпорации мы сделаем определенные выводы и сформируем инициативы, которые упорядочили бы и сделали бы работу с нашими потенциальными и существующими партнерами и инвесторами более эффективной. Очевидно, что нам нужно будет сделать между конференциями формат для обсуждения вопросов и проблем вместе с бизнесом. Мы подумаем, как это организовать. На этой неделе я дам необходимые распоряжения по организации такой работы совместной группе, которая бы инициировала эти вопросы с участием Роскосмоса, предприятий ракетно-космической промышленности, представителей бизнеса и представителей заинтересованных министерств. Мы видим заинтересованность и активное участие и Министерства финансов, и Министерства экономического развития в сегодняшней конференции.

— Большое внимание на конференции уделяется вопросам коммерциализации. Как, на ваш взгляд, сегодня развивается в этом сегменте российская ракетно-космическая отрасль?

— На наш взгляд, во многом она начинает использовать новые подходы и делать серьезный акцент на коммерциализации, и это одна из целей и серьезных задач госкорпорации "Роскосмос". Сегодня говорилось, что есть опыт и других госкорпораций, которые в течение достаточно длительного срока, до 10 лет, например "Росатом", реализовывали концепцию, развивались и достигли определенных успехов. Нужно использовать их опыт, и мы видим, что космическая отрасль была замкнутая и фактически не было ни партнерств, ни взаимодействия с частными структурами, ни инвестиционных совместных проектов десятилетиями, и вообще в истории этого фактически не было. Сейчас мы начинаем новую страницу и формируем инвесторов и по средствам выведения космодромов, и по совместному использованию орбитальных группировок, и по сервисам, которые связаны и со связью, и с дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ), и с навигацией, и с пусковыми услугами. И в перспективе видим много сфер для взаимодействия с бизнесом.

— Сообщалось, что ранее Роскосмос заказал разработку предложений по продвижению на мировом рынке линейки ракетно-космической техники до 2050 года. Об освоении каких сегментов может идти речь? Готов ли документ?

— У нас многие направления определены стратегией, и она утверждена, и мы ее реализуем, но основные моменты и направления, по которым мы работаем, и традиционные направления, в которых мы сильны и занимаем серьезную долю рынка, — это и пилотируемая программа доставки космонавтов и астронавтов на МКС, и экспорт двигателей, и запуск коммерческих нагрузок. Но мы собираемся развивать и новые направления, которые связаны со спутниковой связью, с навигацией и с ДЗЗ. Я надеюсь, что скажутся сейчас наши разработки и переговоры с ведущими мировыми компаниями по пилотируемым программам, их коммерциализации и космическому туризму, возможному созданию для этих целей модулей и на МКС, и на низкоорбитальных станциях.

— Сколько средств планируете потратить на развитие до 2050 года?

— Не секрет, что основные средства мы сейчас получаем из госпрограмм. Задача состоит в том, чтобы не менее половины выручки уже к моменту реализации нашей программы добывалось госкорпорацией от коммерческих проектов. То есть нам принципиально важно уходить в рынок, потому что это не только сулит новые возможности, но и определяет требования к предприятиям ракетно-космической промышленности, к их конкурентоспособности. А за ней и доля на рынке, и выручка.

— Недавно Роскосмос передал Казахстану документацию с требованиями по модернизации стартового комплекса ракеты-носителя "Зенит" на космодроме Байконур под новую российскую ракету среднего класса "Союз-5". Сколько будет стоить модернизация и каково участие российской стороны?

— Это проект "Байтерек". Распределение наших ролей понятно — мы разрабатываем перспективную, эффективную и конкурентоспособную ракету, а наши партнеры профинансируют модернизацию стартового стола. Я не думаю, что правильно детально раскрывать цифры.

— Как идут работы по "Союзу-5"?

— Идут по плану. Сформированы рабочие группы, сформирована документация, и проект ведется.

— Как идут работы по созданию нового пилотируемого корабля "Федерация"?

— В принципе, те задачи, которые у нас стоят, — обеспечить пуск "Федерации" на новой ракете с Байконура, — я думаю, что они будут выполнены. Финансирование заложено, оно есть в Федеральной космической программе.

Беседовал Алексей Песляк