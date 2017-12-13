Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Военная авиация и машины-амфибии переброшены в Казахстан для обеспечения посадки "Союза"

14.12.2017 ТАСС 244 0
0
Понравилась новость?
 0
Союз-ТМА-19М
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М» на Земле, 18.06.2016.
Источник: Binn Ingols / NASA

В операции также примут участие более 200 человек, включая военных медиков

ТАСС, 13 декабря. Военная авиация и машины-амфибии Центрального военного округа (ЦВО) перебазировались на оперативные аэродромы в Казахстане для поисково-спасательного обеспечения посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05", запланированной на 14 декабря. Об этом в среду сообщила пресс-служба округа.

"В обеспечении посадки задействовано 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12, а также 18 единиц автотехники, среди которых поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица". В операции принимают участие более 200 человек личного состава, в том числе бригада военных медиков Центрального военного округа. Техника перебазирована на оперативные аэродромы в Республике Казахстан", - отметили в пресс-службе.

14 декабря на Землю вернется международный экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, астронавтов NASA Рэндолфа Брезника и ESA Паоло Несполи. Дежурство по посадке космического корабля организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Летчики ЦВО за последние 10 лет участвовали в более чем 50 операциях по обеспечению посадок пилотируемых космических кораблей, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ан-12
Ан-26
Ми-8
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Союз ПКК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.12 20:30
  • 3
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 14.12 19:58
  • 25
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 14.12 19:56
  • 3
"Калашников" в пятом поколении
  • 14.12 19:44
  • 32
Новые крылья ВВС России
  • 14.12 19:11
  • 4
Рогозин раскритиковал выводы "Роскосмоса" о неудачном пуске с Восточного
  • 14.12 18:57
  • 2
Американский эсминец-убийца попал в новую аварию
  • 14.12 18:56
  • 2
Канада разрешила поставку летального оружия Украине
  • 14.12 18:34
  • 2
Видео: Во Вьетнаме создали роботизированную версию советской зенитки
  • 14.12 18:31
  • 7
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 14.12 18:25
  • 5
США спасут атакованный Россией международный спутник
  • 14.12 18:14
  • 107
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 14.12 15:48
  • 965
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.12 15:39
  • 95
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 14.12 15:12
  • 2
Американцы испытали крылатые ракеты
  • 14.12 14:57
  • 3
Неприкаянный "Замволт". Почему "суперэсминцу" ВМС США нет места во флоте
другие обсуждаемые темы