Военная авиация и машины-амфибии переброшены в Казахстан для обеспечения посадки "Союза"



Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М» на Земле, 18.06.2016.

Источник: Binn Ingols / NASA Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М» на Земле, 18.06.2016.Источник: Binn Ingols / NASA

В операции также примут участие более 200 человек, включая военных медиков

ТАСС, 13 декабря. Военная авиация и машины-амфибии Центрального военного округа (ЦВО) перебазировались на оперативные аэродромы в Казахстане для поисково-спасательного обеспечения посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05", запланированной на 14 декабря. Об этом в среду сообщила пресс-служба округа.

"В обеспечении посадки задействовано 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12, а также 18 единиц автотехники, среди которых поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица". В операции принимают участие более 200 человек личного состава, в том числе бригада военных медиков Центрального военного округа. Техника перебазирована на оперативные аэродромы в Республике Казахстан", - отметили в пресс-службе.

14 декабря на Землю вернется международный экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, астронавтов NASA Рэндолфа Брезника и ESA Паоло Несполи. Дежурство по посадке космического корабля организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Летчики ЦВО за последние 10 лет участвовали в более чем 50 операциях по обеспечению посадок пилотируемых космических кораблей, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.