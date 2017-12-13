Роскосмос: эскизный проект корабля для туристов может быть представлен в начале 2018 года



Антон Жиганов.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Антон Жиганов.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

На конференции "Космос как бизнес", организованной госкорпорацией "Роскосмос" и информационным агентством ТАСС, в качестве одной из ключевых тем обсуждались коммерциализация космической отрасли и перспективы космического туризма. О перспективах выхода России на космические рынки Юго-Восточной Азии, Китая и других партнеров, о том, что может предложить наша страна этим регионам, а также о перспективах развития космического туризма в России рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации госкорпорации "Роскосмос" Антон Жиганов.

— Ранее сообщалось, что Роскосмос заказал выявление не менее двух коммерчески привлекательных рынков, на которых Россия не представлена, но могла бы занять свое место. Какие страны и регионы рассматриваются?

— Мы действительно ведем такую работу.

Мы провели конкурс, по результатам которого нашим партнером по этой работе стал Межрегиональный аналитический центр при Минэкономразвития.

Мы с ними работаем уже несколько месяцев. Предварительно можно сказать, что нам интересны развивающиеся рынки — Юго-Восточная Азия, рынок Латинской Америки. Партнерство со странами этих регионов для нас будет ключевым в ближайшее время.

— С какими продуктами Роскосмос может выйти на эти рынки?

— Если посмотреть на нашу продуктовую линейку, то в традиционных для нас сегментах рынка наши продукты испытывают серьезную конкуренцию, и она усиливается. Например, по пусковым услугам рынок для нас сейчас не самый простой. Если говорить про рынок сервисный, где мы хотим развиваться, я думаю, что интересно было бы именно в этом рынке поработать с нашими коллегами в развивающихся странах — это все, что касается прикладных сервисов космической деятельности, которые смогут помочь и для организации бизнеса в стране, и для организации системы государственного управления, и для жизни простых граждан.

Также, если эти страны будут готовы развивать свои космические программы, мы, конечно, поможем своими знаниями, своим опытом. Мы совместно с ними можем говорить о разработке ракет-носителей, о создании пусковых площадок — все, что мы традиционно умели и умеем делать, мы можем предложить для этих стран.

— Одним из направлений развития Роскосмоса до 2050 года указывается космический туризм. При этом срок эксплуатации МКС рассчитан до 2024 года с возможным максимальным продлением до 2028 года. Куда Роскосмос планирует "возить" космических туристов после завершения эксплуатации МКС?

— Мы сейчас говорим, что в 2024 или 2028 году может остановиться государственное финансирование МКС, но это не значит, что МКС не будет интересна для частной космонавтики. Поэтому сейчас говорить о том, что МКС прекратит активное существование, еще рано. А если говорить о сегменте космического туризма, он развивается сейчас. Вынужденно мы не доставляем туристов на МКС ввиду временного ограничения такой возможности — сегодня мы единственные доставляем космонавтов и астронавтов всех стран на МКС. Поэтому свободных мест для туристов на наших кораблях пока нет. Новые корабли для доставки астронавтов появятся у США через пару лет самое раннее. Поэтому до 2019 года все наши полеты предназначены для обеспечения регулярных экспедиций на МКС. А после 2019 года туристы будут приглашены на борт и мы возобновим наши туристические полеты. Есть несколько проектов, интересных и с российской, и с американской стороны, по использованию МКС в коммерческих целях и для туризма, и для бизнеса.

— Но станция же будет непригодна для эксплуатации.

— Мы потеряем государственный заказ на МКС, но ее техническое состояние от этого не ухудшится. Вопрос, найдутся ли деньги для ее поддержания, чтобы ее инфраструктуру использовать для туристов, для проведения научных исследований по заказу коммерческих организаций.

— Если туристы будут летать, кто их будет инструктировать?

— Роскосмос ранее обеспечивал полную подготовку этих туристов до того, как они отправлялись на МКС в составе наших экипажей. Поэтому тут ничего не поменяется. Если такие программы будут развиваться, мы будем обеспечивать доставку космических туристов на орбиту и обратно.

— Какова будет длительность туристического полета в космос?

— Длительность тура будет обсуждаться в зависимости от того, что будет нужно рынку.

— А стоимость полетов туристов?

— Сегодня все будет зависеть от того, какие услуги мы будем закладывать в этот туристический пакет.

Сегодня стоимость билета туда и обратно составляет порядка $35 млн. В зависимости от того, какой будет спрос на рынке и какие у нас будут возможности по предоставлению инфраструктуры МКС для этих полетов, цена может варьироваться в большую или меньшую сторону. Это также будет зависеть от того, добавим ли мы какие-то дополнительные услуги для туристов. Например, мы можем им предоставить опцию по выходу в открытый космос. Конечно, это повысит затраты, но, если будет спрос на эту услугу, мы сможем ее предоставить.

— Есть ли планы по созданию в России аналога компании Virgin Galactic, чтобы "катать" туристов на орбитальных самолетах в верхних слоях атмосферы?

— В России действительно есть компания, которая разрабатывает суборбитальный туристический корабль, она называется "Космокурс". Коллеги находятся сейчас на стадии разработки концепции, на стадии эскизного проекта. Если все будет удачно, я надеюсь, они представят этот проект, и мы его рассмотрим и будем содействовать в развитии.

— Еще кто-то обращался?

— В России конкретно кроме "Космокурса" никто больше не обращался к нам с проектами в сегменте суборбитального туризма.

— Когда может быть представлен эскизный проект?

— Я думаю, в начале следующего года мы уже посмотрим на предварительные результаты. Мы выдали этой компании лицензию, дальше наши предприятия смогут участвовать в кооперации по производству и ракеты-носителя, и суборбитального корабля.

— Сообщалось, что отдельные западные компании планируют добывать полезные ископаемые на астероидах.

— Для начала, наверное, нужно определиться с правовым полем в этом вопросе. Такая работа ведется между представителями разных государств. Сейчас у нас в Роскосмосе нет каких-либо программ, по которым совместно с частными партнерами мы развивали бы тему совместного освоения астероидов. То, что тема интересная и перспективная, — это факт.

— Рассматривается ли возможность некой кооперации по созданию космического туроператора?

— Это одно из направлений, в рамках которого мы работаем с компанией Boeing. Есть план, есть интересные идеи, но они материализуются не раньше 2019 года.

Беседовал Алексей Песляк