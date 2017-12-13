Путин внес в Госдуму соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе



Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на российской авиабазе "Хмеймим".

Источник: © Михаил Климентьев/ТАСС Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на российской авиабазе "Хмеймим".Источник: © Михаил Климентьев/ТАСС

Предполагается, что документ будет действителен в течение 49 лет

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в среду на рассмотрение Госдумы соглашение с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в Тартусе на 49 лет. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

"Настоящее соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие", - говорится в документе.

"Пункт материально-технического обеспечения пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирийской Арабской Республики. Его движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий", - указывается в соглашении.

Также отмечается, что функционирование пункта МТО осуществляется силами и средствами России. "Российская сторона имеет право направить в Сирийскую Арабскую Республику и содержать за счет российской стороны необходимый личный состав пункта материально-технического обеспечения", - говорится в документе.

Президент РФ посетил в понедельник авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о разгроме "наиболее боеспособной группировки международных террористов" и поручил приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирийской Арабской Республики.