Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин внес в Госдуму соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе

14.12.2017 ТАСС 245 0
0
Понравилась новость?
 +2
Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на российской авиабазе "Хмеймим"
Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на российской авиабазе "Хмеймим".
Источник: © Михаил Климентьев/ТАСС

Предполагается, что документ будет действителен в течение 49 лет

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в среду на рассмотрение Госдумы соглашение с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в Тартусе на 49 лет. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

"Настоящее соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие", - говорится в документе.

"Пункт материально-технического обеспечения пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирийской Арабской Республики. Его движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий", - указывается в соглашении.

Также отмечается, что функционирование пункта МТО осуществляется силами и средствами России. "Российская сторона имеет право направить в Сирийскую Арабскую Республику и содержать за счет российской стороны необходимый личный состав пункта материально-технического обеспечения", - говорится в документе.

Президент РФ посетил в понедельник авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о разгроме "наиболее боеспособной группировки международных террористов" и поручил приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирийской Арабской Республики.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.12 19:58
  • 25
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 14.12 19:56
  • 3
"Калашников" в пятом поколении
  • 14.12 19:44
  • 32
Новые крылья ВВС России
  • 14.12 19:11
  • 4
Рогозин раскритиковал выводы "Роскосмоса" о неудачном пуске с Восточного
  • 14.12 18:57
  • 2
Американский эсминец-убийца попал в новую аварию
  • 14.12 18:56
  • 2
Канада разрешила поставку летального оружия Украине
  • 14.12 18:34
  • 2
Видео: Во Вьетнаме создали роботизированную версию советской зенитки
  • 14.12 18:31
  • 7
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 14.12 18:25
  • 5
США спасут атакованный Россией международный спутник
  • 14.12 18:14
  • 107
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 14.12 18:02
  • 2
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 14.12 15:48
  • 965
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.12 15:39
  • 95
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 14.12 15:12
  • 2
Американцы испытали крылатые ракеты
  • 14.12 14:57
  • 3
Неприкаянный "Замволт". Почему "суперэсминцу" ВМС США нет места во флоте
другие обсуждаемые темы