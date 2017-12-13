Два пассажирских самолета Ан-148-100Е "Ангара" пополнили авиапарк войск на западе РФ



Очередной (двенадцатый) построенный для Министерства обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-09, регистрационный номер RA-61732) в первом полете. Воронеж, 06.11.2017.

Источник: Алексей Филатов / sdelanounas.ru Очередной (двенадцатый) построенный для Министерства обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-09, регистрационный номер RA-61732) в первом полете. Воронеж, 06.11.2017.Источник: Алексей Филатов / sdelanounas.ru

Эти самолеты могут применять для доставки оперативных и рабочих групп командования округа в любую точку ответственности ЗВО во время проведения различных командно-штабных учений

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Два современных пассажирских самолета Ан-148-100Е "Ангара" совершили перелет с завода-изготовителя в Воронеже на аэродром отдельного транспортного смешанного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, преодолев расстояние более 1200 километров. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.

"Эти самолеты можно будет применять как для доставки оперативных и рабочих групп командования округа в любую точку ответственности ЗВО во время проведения различных командно-штабных учений и тренировок, так и для перевозки небольших групп личного состава", - сказал он.

Ан-148-100Е "Ангара" - узкофюзелляжный пассажирский самолет, он совершает перелеты на расстояния до 4400 километров и вмещает 75 пассажирских кресел. Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями, современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, пятью многофункциональными ЖК-индикаторами. Комплекс радиоэлектронного оборудования предусматривает возможность посадки самолета в сложных метеорологических условиях, в том числе ночью.