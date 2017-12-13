Дивизион С-400 заступил на опытно-боевое дежурство в Ленобласти



Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

В ходе дежурства расчеты С-400 будут моделировать условия боевой обстановки при повышенных уровнях сложности, совершать марши в назначенные позиционные районы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Дивизион зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" в Ленинградской области заступил на опытно-боевое дежурство по охране воздушных границ. Об этом сообщает в среду пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"В ходе опытно-боевого дежурства расчетам С-400 предстоит моделировать условия боевой обстановки при повышенных уровнях сложности с использованием мобильных постановщиков помех", - рассказали в ЗВО. Кроме того, ракетчики будут совершать марши в назначенные позиционные районы и отражать "нападения" диверсионно-разведывательных групп.

"Решающим этапом во время выполнения поставленных задач перед расчетами зенитно-ракетных систем будут электронные пуски ракет, с условным поражением имитации воздушных баллистических целей, с последующими маневрами по смене позиций", - рассказали в пресс-службе округа.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс способен на дальности до 400 км поражать самолеты, крылатые ракеты, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.