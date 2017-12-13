Титановый экзоскелет для солдат создан, но для него пока нет моторов
|
|
Владимир Путин осматривает боевого робота, исполненного по образцу человеческой фигуры, на полигоне ЦНИИточмаш. 20 января 2014г.
Источник: Михаил Климентьев/Пресс-служба Президента РФ
Специалисты также изучают возможность использования для экзоскелета синтетических мышц
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Титановый экзоскелет, который в перспективе может войти в экипировку солдата будущего, уже создан в России, однако пока для него нет подходящих электромоторов и достаточно мощного аккумулятора. Об этом сообщил в интервью ТАСС Дмитрий Семизоров - генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ, компании - разработчика "Ратника".
"Образец экзоскелета есть - мы создали сложно структурированную титановую конструкцию, очень жесткую, но очень легкую", - сказал он. По словам Семизорова, к экзоскелету не присоединены двигатели, но в конструкции предусмотрены места, где они должны располагаться.
Он уточнил, что подходящих электромоторов в РФ пока не производят, но такие разработки ведутся.
Глава ЦНИИТОЧМШ также рассказал, что специалисты изучают возможность использования в качестве движителей для экзоскелета синтетических мышц (материалов, сокращающихся под действием тока), однако они сейчас сильно уступают электроматорам по критерию "цена - эффективность". "При этом работы по созданию искусственных мышечных волокон ведутся, и мы понимаем, как ими управлять", - добавил он.
Семизоров уточнил, что мощный компактный аккумулятор, который нужен и для электромоторов, и для синтетических мыщц, пока не создан нигде в мире. "Поэтому, в принципе, применение экзоскелетных конструкций в ходе боя пока военными не рассматривается. Сейчас они ждут хороших предложений от разработчиков и производителей", - отметил он.
Глава ЦНИИТОЧМАШ уточнил, что аккумулятор должен обеспечивать продолжительность работы экзоскелета не меньше, чем системы вооружения, которая должна, в свою очередь, работать без выключения одни сутки, а с дополнительными источниками питания - до трех суток. Семизоров отметил, что основное назначение экзоскелета в боевой экипировке солдата - повышение силы, скорости и выносливости военнослужащего, возможность использования личного оружия одной рукой.
|
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.12.2017 Электронные очки "Ратника" испытали с боевым роботом
14.12.2017 "Ратник" ни разу не смогли пробить во время боевого применения
14.12.2017 ЦНИИТОЧМАШ: "Ратник" получит электронные очки и противоминную обувь
23.11.2017 "Ратник" может пойти за рубеж - "Рособоронэкспорт"
11.10.2017 Экипировка "Ратник" получит часы, способные работать после ядерного взрыва
09.10.2017 Огневые аплодисменты
04.10.2017 Точное машиностроение широкого профиля
02.10.2017 Главком Сухопутных войск рассказал о ходе создания экипировки "Ратник-3"