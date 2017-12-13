Титановый экзоскелет для солдат создан, но для него пока нет моторов



Владимир Путин осматривает боевого робота, исполненного по образцу человеческой фигуры, на полигоне ЦНИИточмаш. 20 января 2014г.

Источник: Михаил Климентьев/Пресс-служба Президента РФ Владимир Путин осматривает боевого робота, исполненного по образцу человеческой фигуры, на полигоне ЦНИИточмаш. 20 января 2014г.Источник: Михаил Климентьев/Пресс-служба Президента РФ

Специалисты также изучают возможность использования для экзоскелета синтетических мышц

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Титановый экзоскелет, который в перспективе может войти в экипировку солдата будущего, уже создан в России, однако пока для него нет подходящих электромоторов и достаточно мощного аккумулятора. Об этом сообщил в интервью ТАСС Дмитрий Семизоров - генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ, компании - разработчика "Ратника".

"Образец экзоскелета есть - мы создали сложно структурированную титановую конструкцию, очень жесткую, но очень легкую", - сказал он. По словам Семизорова, к экзоскелету не присоединены двигатели, но в конструкции предусмотрены места, где они должны располагаться.

Он уточнил, что подходящих электромоторов в РФ пока не производят, но такие разработки ведутся.

Глава ЦНИИТОЧМШ также рассказал, что специалисты изучают возможность использования в качестве движителей для экзоскелета синтетических мышц (материалов, сокращающихся под действием тока), однако они сейчас сильно уступают электроматорам по критерию "цена - эффективность". "При этом работы по созданию искусственных мышечных волокон ведутся, и мы понимаем, как ими управлять", - добавил он.

Семизоров уточнил, что мощный компактный аккумулятор, который нужен и для электромоторов, и для синтетических мыщц, пока не создан нигде в мире. "Поэтому, в принципе, применение экзоскелетных конструкций в ходе боя пока военными не рассматривается. Сейчас они ждут хороших предложений от разработчиков и производителей", - отметил он.

Глава ЦНИИТОЧМАШ уточнил, что аккумулятор должен обеспечивать продолжительность работы экзоскелета не меньше, чем системы вооружения, которая должна, в свою очередь, работать без выключения одни сутки, а с дополнительными источниками питания - до трех суток. Семизоров отметил, что основное назначение экзоскелета в боевой экипировке солдата - повышение силы, скорости и выносливости военнослужащего, возможность использования личного оружия одной рукой.