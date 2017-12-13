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Титановый экзоскелет для солдат создан, но для него пока нет моторов

14.12.2017 ТАСС 316 0
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Боевой робот
Владимир Путин осматривает боевого робота, исполненного по образцу человеческой фигуры, на полигоне ЦНИИточмаш. 20 января 2014г.
Источник: Михаил Климентьев/Пресс-служба Президента РФ

Специалисты также изучают возможность использования для экзоскелета синтетических мышц

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Титановый экзоскелет, который в перспективе может войти в экипировку солдата будущего, уже создан в России, однако пока для него нет подходящих электромоторов и достаточно мощного аккумулятора. Об этом сообщил в интервью ТАСС Дмитрий Семизоров - генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ, компании - разработчика "Ратника".

"Образец экзоскелета есть - мы создали сложно структурированную титановую конструкцию, очень жесткую, но очень легкую", - сказал он. По словам Семизорова, к экзоскелету не присоединены двигатели, но в конструкции предусмотрены места, где они должны располагаться.

Он уточнил, что подходящих электромоторов в РФ пока не производят, но такие разработки ведутся.

Глава ЦНИИТОЧМШ также рассказал, что специалисты изучают возможность использования в качестве движителей для экзоскелета синтетических мышц (материалов, сокращающихся под действием тока), однако они сейчас сильно уступают электроматорам по критерию "цена - эффективность". "При этом работы по созданию искусственных мышечных волокон ведутся, и мы понимаем, как ими управлять", - добавил он.

Семизоров уточнил, что мощный компактный аккумулятор, который нужен и для электромоторов, и для синтетических мыщц, пока не создан нигде в мире. "Поэтому, в принципе, применение экзоскелетных конструкций в ходе боя пока военными не рассматривается. Сейчас они ждут хороших предложений от разработчиков и производителей", - отметил он.

Глава ЦНИИТОЧМАШ уточнил, что аккумулятор должен обеспечивать продолжительность работы экзоскелета не меньше, чем системы вооружения, которая должна, в свою очередь, работать без выключения одни сутки, а с дополнительными источниками питания - до трех суток. Семизоров отметил, что основное назначение экзоскелета в боевой экипировке солдата - повышение силы, скорости и выносливости военнослужащего, возможность использования личного оружия одной рукой.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ратник БЭВ
Компании
ЦНИИТОЧМАШ

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