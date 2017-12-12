Боевое крещение: какое российское оружие впервые применялось в Сирии



Вертолет Ка-52.

Источник: rg.ru Вертолет Ка-52.Источник: rg.ru

В ходе военной операции в Сирии Вооруженные силы России испытали в бою множество новейших образцов российского оружия и техники. В то же время впервые применялись в бою машины, стоящие на вооружении не один десяток лет. Впрочем, обо всем по порядку.

Стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" с ракетами Х-101

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 "Белый лебедь", которые на Западе называют Blackjack, начали эксплуатировать еще в 1987 году. Однако первое боевое применение "лебедей" состоялось именно в Сирии в 2015 году.

Сейчас у России имеется 16 таких самолетов, но вскоре на вооружение должны поступить до 50 модернизированных машин.

Грозный ракетоносец, который считается средством ядерного сдерживания, уничтожал террористов обычными боеприпасами - авиабомбами КАБ-500 и крылатыми ракетами Х-101.

Про последние стоит сказать отдельно, так как в Сирии они также применялись впервые. Это крылатые ракеты нового поколения, обладающие фантастической дальностью полета - 5500 километров, в несколько раз больше, чем у европейских и американских аналогов. В пространстве ракета ориентируется при помощи комбинированной системы навигации: инерциальная плюс ГЛОНАСС. Х-101 летает в диапазоне высот от 30 метров до 10 километров, незаметна для радаров и очень точна - максимальное отклонение от цели на предельной дальности не превышает пяти метров. В отличие от предшественниц, ракета может уничтожать и подвижные цели. Масса осколочно-фугасной боевой части Х-101 400 килограммов. Ядерный вариант ракеты, Х-102, несет боеголовку мощностью 250 килотонн.

По мнению ряда экспертов, применив в Сирии стратегическую авиацию, Россия опробовала новую стратегию, совершив революцию в военном деле.

Сопровождение истребителем Су-30СМ бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Малые ракетные корабли проекта "Буян-М" с ракетами "Калибр"

Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" являются многоцелевыми кораблями класса "река-море". В состав их вооружения входят артиллерийская установка А-190, пулеметные установки калибров 14,5 и 7,62 миллиметра, а также зенитный артиллерийский комплекс "Дуэт", и противокорабельные крылатые ракеты "Калибр-НК" и "Оникс". Автономное плавание такого корабля может продолжаться до десяти суток.

За время войны в Сирии крылатые ракеты "Калибр" успели не только пройти боевое крещение, но и приобрести статус всемирно известных. Попадания этих ракет по целям, снятые беспилотников, а также видеозаписи их пусков стали одной из визитных карточек ВМФ России.

В отличие от зарубежных конкурентов, "Калибры" могут летать в широком диапазоне скоростей от дозвуковых до превышающих скорость звука в три раза. Наведение на конечном участке траектории осуществляется при помощи помехозащищенных активных радиолокационных головок самонаведения.

Ракеты способны преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону. Полет происходит на высоте от 50 до 150 метров, а при подходе к цели ракета снижается до двадцати метров и наносит удар, который невозможно предотвратить. Полет ракет производится по сложной траектории с изменением высоты и направления движения. Это дает ей возможность подходить к цели с любого неожиданного для противника направления.

Что касается точности попадания, тут уместно выражение "бьет в яблочко". К примеру, экспортный вариант "Калибра" стреляет на 300 километров и уничтожает цель диаметром 1-2 метра. Понятно, что у ракет, используемых ВМФ России, точностные характеристики еще выше.

В Сирии пуски "Калибров" осуществлялись с малых ракетных кораблей "Углич", "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Зеленый Дол" и "Серпухов" (а также с кораблей других типов и подводных лодок).

Российские крылатые "Калибры" уже стали головной болью для США - ведь в противокорабельном варианте они более эффективны, чем американские "Томагавки", а их размещение на судах малого водоизмещения создает для потенциальных противников много сложностей.

Малый ракетный корабль (МРК) «Град Свияжск» проекта 21631 («Буян-М»). Источник: eagle-rost.livejournal.com

Управляемые снаряды "Краснополь"

В Сирии для ликвидации террористов впервые использовались российские управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь". Дальность стрельбы современных модификаций "Краснополя" составляет 30 километров. Масса взрывчатого вещества в боеприпасах этого типа составляет от 6,5 до 11 килограммов.

Цель подсвечивается лазерным дальномером-целеуказателем, входящим в комплект поставки боеприпасов. На конечном участке полета головка самонаведения "Краснополя" ориентируется по лазерному пятну и управляет выдвижными аэродинамическими рулями, за счет чего вероятность поражения цели составляет 90 процентов. Это позволяет обеспечивать точечное поражение целей даже в условиях в городской застройки.

Вертолет Ми-28Н

Ми-28Н - советский и российский ударный вертолет. Ми-28 совершил первый полет еще в 1982 году, с тех пор появилось несколько модификаций винтокрылой машины. И лишь в 2015 году "Ночных охотников" начали применять против террористов в Сирии.

Одной из основных особенностей машины является ее высокая маневренность. Кроме того, "Ночной охотник" может выполнять боевые задачи в любое время суток.

Бронированная кабина вертолета защищает экипаж от 20-мм снарядов и бронебойных пуль. Броней также защищены самые важные системы вертолета. Ми-28Н оборудован РЛС, расположенной над втулкой винта. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей. Вертолет вооружен 30-мм автоматической пушкой. Также он может нести управляемые (противотанковые) или неуправляемые (против пехоты и легкой техники) ракеты "воздух-земля". Предусмотрена и возможность установки ракет "воздух-воздух", что позволяет Ми-28УБ уничтожать не только самолеты и вертолеты, но и малогабаритные беспилотники и даже крылатые ракеты. Вертолет имеет четыре точки подвески и, помимо прочего, может использоваться для постановки минных заграждений.

В конце 2017 года ВКС России получили первую партию новых учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, разработанных с учетом применения вертолета в Сирии.

Ми-28Н патрулирует авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии. Источник: EPA/SERGEI CHIRIKOV

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с вертолетами "Ка-52"

Кому-то может показаться удивительным, что единственный российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", официально зачисленный в состав ВМФ еще 20 января 1991 года, также впервые задействовали в реальной боевой операции лишь в Сирии.

ТАКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" может принять до 50 самолетов и вертолетов. До модернизации авиакрыло корабля состояло из палубных истребителей МиГ-29 и Су-33, учебно-тренировочной версии штурмовика Су-25УТГ, вертолетов Ка-27. В 2016 году авианосец получил обновленный смешанный авиаполк, основу которого составляют новейшая корабельная версия МиГ-29 и вертолеты Ка-52К.

Крейсер также вооружен 12 пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет "Гранит", зенитными комплексами "Кортик" и "Кинжал", противолодочными бомбометами. Максимальная скорость авианосца 29 узлов, дальность плавания 8417 миль, экипаж 1980 человек.

Работа авиации "Адмирала Кузнецова" не раз попадала на видео в Сирии. Особого внимания заслуживает первое боевое применение новейших вертолетов Ка-52К "Катран".

Два таких вертолета находились на борту авианосца "Адмирал Кузнецов" во время сирийского похода. Там Ка-52К поднялся в воздух и осуществил пробные пуски ракет.

Ка-52К "Катран" является корабельной версией Ка-52 "Аллигатор" и предназначен для патрулирования, огневой поддержки десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и в тактической глубине в любое время суток.

От базовой версии корабельный "Катран" отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме.

Тем не менее, несмотря на "миниатюрные габариты", Ка-52К имеет грозное вооружение. Это торпеды, глубинные бомбы и крылатые противокорабельные ракеты.

На вертолете установлены лазерно-лучевая система наведения оружия и система обработки видеоизображений "Охотник". Оптико-электронный комплекс "Витебск" защищает "Катран" от поражения ракетами с инфракрасными головками самонаведения.

Истребитель Су-33 на палубе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море. Источник: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Танк Т-90

Впрочем, Ту-160, Ми-28Н и "Адмирал Кузнецов" - не единственные хорошо известные "старички", впервые замеченные в бою в Сирии.

Впервые Т-90 были применены сирийскими войсками в провинции Алеппо в 2016 году.

Т-90 имеет самый низкий силуэт средисовременных таков. У него многослойная противоснарядная броневая защита. Лобовая многослойная броня корпуса и башни эквивалентна более чем полуметровой гомогенной броне. Общая стойкость против обстрела подкалиберными снарядами оценивается как эквивалентная 850 мм броневой стали. То есть, почти метру. Помимо традиционной брони и динамической защиты танк оборудован системой активной защиты, которая состоит из современного комплекса электронно-оптического подавления "Штора".

Основное вооружение Т-90 - гладкоствольная 125-мм пушка. При стрельбе бронебойными кумулятивными и подкалиберными боеприпасами максимальная прицельная дальность составляет 4000 м, управляемыми ракетными боеприпасами - 5000 м, осколочно-фугасными боеприпасами по баллистической траектории до 10 000 м. У всех зарубежных конкурентов дальность танкового выстрела не превышает трех километров. Если на Курской дуге немецкие "Тигры" поражали Т-34 на дальности в 2000 метров, то сейчас немецкий "Леопард" не сможет подойти к Т-90 и на пять километров.

Ближневосточные СМИ сообщали, что именно Т-90 сыграли значительную роль в успешных операциях подразделений армии САР. Бронемашины обеспечивали продвижение штурмовых групп, в результате которого были освобождены стратегически важные населенные пункты, а также перерезаны пути снабжения боевиков. Часть танков была развернута в городах, взятых под контроль сирийскими войсками.

Танк Т-90М. Источник: vestnik-rm.ru

Кроме того, Т-90 оказался крайне стойким танком - он не только отлично справляется с поражением живой силы и техники, но и выдерживает попадания противотанковых ракет. На видео попали несколько танков. Один из них, к примеру, практически без последствий выдержал попадание трех ракет.

Кроме того, в Сирии впервые испытали секретное оружие Т-90 - комплекс оптико-электронного подавления "Штора-1", предназначенный как раз для защиты танка от ПТУР.

Сирийские танкисты очень высоко оценили возможности Т-90. Единственным его недостатком они назвали отсутствие кондиционера, что затрудняет ведение боя в условиях пустыни.

Недавно стало известно, что танк был модернизирован с учетом сирийского опыта.

Броневики "Тайфун"

Новый российские бронеавтомобили "Тайфун" также впервые опробовали в Сирии. В начале 2017 года там заметили бронемашину "Тайфун-К".

Бронированный модульный автомобиль К-63968 "Тайфун-К" Военной полиции Вооруженных сил России из числа первой партии в 30 единиц, переданной Российской армии в 2014 году, Сирия. Источник: vk.com/milinfolive

К63968 "Тайфун-К" представляет собой бескапотный многофункциональный модульный автомобиль. В модификации для перевозки личного состава может вмещать до 16 человек. Высадка десанта может осуществляться как с помощью рампы, так и через дверь. Кабина машины защищена усиленной броней. Предусмотрена также установка бронещита на лобовое стекло.

Новому броневику не страшны даже некоторые виды РПГ. От этих "убийц танков" машину спасают специальные навесные элементы, которые надежно защищают экипаж от кумулятивных струй. Колеса "Тайфуна" пуленепробиваемы и оснащены специальными противовзрывными вставками.

Масса полностью снаряженного "Тайфуна" - 24 тонны, длина корпуса - 8990 миллиметров, а ширина - 2550 миллиметра. 450 лошадиных сил двигателя позволяют броневику передвигаться со скоростью 110 километров в час.

Машина построена по колесной формуле 6х6, что позволяет ей с легкостью преодолевать бездорожье, снеговые заносы и любые другие виды препятствий. В Сирии "Тайфуны" используются не только для ранспортировки личного состава, но и, к примеру, для доставки гуманитарной помощи.

Илья Максимов