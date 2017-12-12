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Южная Корея вооружается новыми бронетранспортёрами

13.12.2017 Warspot 255 0
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Бронетранспортёр K808.
Бронетранспортёр K808.
Источник: armyrecognition.com

В ближайшие годы южнокорейская армия получит 600 новых бронетранспортёров. Вчера, 11 декабря, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Республики Корея и компания Hyundai Rotem подписали контракт на поставку боевых машин K806 и K808.

Согласно подписанному договору компания Hyundai Rotem будет ежегодно передавать южнокорейской армии порядка 100 новых бронетранспортёров. Всего в рамках сделки ВС Республики Корея получат 500 единиц K808 и 100 единиц K806. Сумма сделки составила $357 млн.

Бронетранспортёры K808 и K806 являются разработкой компании Hyundai Rotem и созданы для замены гусеничных БМП K200 и K21, находящихся на вооружении южнокорейской армии. K808 имеет колёсную формулу 8?8 и предназначен для транспортировки пехоты (в том числе в горных районах). K806 с колёсной формулой 6?6 предназначен для ведения разведки и рейдовых действий.

Обе машины являются амфибийными и оснащены двигателями мощностью 430 л. с., способными разгонять их до 100 км/ч по шоссе. K808 и K806 могут оснащаться различными боевыми модулями с пулемётным и ракетным вооружением, а также пушками калибров 30, 90 и 120 мм.


Бронетранспортёр K806.
Источник: armyrecognition.com

Разработка K808 и K806 началась в 2012 году, а в мае прошлого года машины завершили прохождение государственных испытаний. Машины K806 массой 16 т планируется задействовать для разведывательных операций и защиты подразделений на марше. Двадцатитонные K808 предназначены для переброски десанта и действий на поле боя наряду с основными боевыми танками Южной Кореи.
12.12.2017
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Страны
Южная Корея
Компании
Hyundai

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