Военные новости: Пентагону не хватает футурологов



Американские солдаты тренируются в программе "Squad Overmatch".

Источник: © flickr.com, Third Army Американские солдаты тренируются в программе "Squad Overmatch".Источник: © flickr.com, Third Army

Военные новости, не попавшие на первые полосы

Американский неправительственный аналитический центр Atlantic Council в рамках проекта Art of Future Warfare по прогнозированию, какими будут войны будущего, в декабре провел свою очередную встречу. До этого центр уже проводил конкурс научной фантастики среди морских пехотинцев и который год регулярно публикует художественные рассказы и сборники о сценариях войн в будущем, включая войны с Россией и Китаем. Например, в свое время был опубликован материал "Таллинн в огне", который описывал первые часы вторжения России в Эстонию и страны Балтии, рассказ про смерть президента Путина 4 мая 2020 года от инициированных хакерами нарушений в работе кардиостимулятора и последовавший всемирный хаос на радость Китая, и множество других не менее экзотических текстов, а рассказ про бой американских морпехов с генномодицицированными китайскими солдатами попал в тройку победителей Atlantic Council.

На этот раз генерал-майор армии США Уильям Хикс, активно интересующийся искусственным интеллектом, роботами и отвечающий за разработку военных стратегий и планирование, отметил в ходе мероприятия Atlantic Council, что недооценка технических новшеств зачастую приводила к катастрофам. Хикс приводит в пример Гражданскую войну в США, когда военачальники все еще готовились к войнам в наполеоновском стиле, в то время как индустриализация и применение даже таких не напрямую военных технологий как телеграф и железные дороги полностью изменили ведение войны.

Сегодня Хикс считает, что военные аналитики и прогнозисты вновь "проспали" будущее, свидетельством чему стали, по его мнению, события в Крыму и на юго-востоке Украины, растущая экономическая мощь Китая и все большая автономность техники. Хикс думает, что сегодня происходят не менее важные и глобальные изменения, чем на рубеже 19 и 20 веков. Урбанизация, скорость, повышенная летальность оружия, автономность - все это становится реальностью, хотя когда-то все это можно было увидеть лишь на страницах фантастических рассказов. И вероятные противники США зачастую опережают Штаты в развитии военных технологий. Генерал сам недавно побывал в Китае и также заверил, что армия США внимательно изучает российский опыт в применении военных технологий.

Хикс говорит, что у США обычно исторически печальный опыт первых этапов войны, и только после первых поражений американцы форсируют свое военное развитие. Именно поэтому, чтобы избежать ошибок, армия США хотела бы видеть более точное прогнозирование ведения боевых действий в будущем.

Можно отметить, что генерал Хикс также стоял у истоков разработки и внедрения компьютерной игры Operation Overmatch, которая призвана протестировать ведения боевых действий и применение новых военных технологий в будущем. В игру играют военные с реальным боевым опытом и смотрят, что они могут применять и как. Всего в игре уже участвует около тысячи человек, а в планах задействование десятков тысяч солдат. По идее все клики мышки и удары по клавишам солдатами будут учтены и трансформированы в информацию, позволяющую после анализа искусственным интеллектом лучше понимать действия людей на поле боя, что уже в свою очередь облегчит, ускорит и удешевит разработку и поставку в войска реальных образцов военной техники. Разработчики игры подчеркивают, что при отработке игровых сценариев в первую очередь речь идет о применении военных роботов в ходе боевых действий.

В ноябре в США также прошломероприятие NavyCon (по аналогии с популярными фестивалями комиксов и поп-культуры ComicCon - Comic Convention), в ходе которого военно-морские эксперты изучали, как представляются военно-морские силы будущего в видеоиграх, комиксах, фантастике, фильмах. В теории, это феерия фантазии должна подсказать военным стратегам, какой может быть война на море через десятки лет и к чему можно готовиться уже сейчас. В ходе мероприятия проводились параллели между ошибками Империи в применении космического флота и логистики, вопросами использования космических портов, повстанцами из фильма "Звездные войны", управленческими провалами Дарт Вейдера и текущими боевыми действиями против исламистов на Ближнем Востоке.

Начало NavyCon было положено еще этим летом, когда директор музея военно-морской академии США увидел, как активно офицеры обсуждают в твиттере Star Wars, Firefly, Battlestar Galactica и другие фильмы и сериалы, уделяя внимание стратегии и тактике ведения боевых действий. За несколько месяцев идея проведения NavyCon материализовалась и собрала около 40 офицеров (включая действующих), футурологов, военных экспертов, ученых и журналистов. По мнению организаторов мероприятия, именно структура флота, а не авиации, будет положена в основу будущих космических войск. В следующем году есть все шансы на повторное проведение и расширение NavyCon.

Что касается более приземленных и насущных запросов, то подразделение Пентагона по техническои поддержке борьбы с терроризмом (Combating Terrorism Technical Support Office) озвучило свой список пожеланий на будущий год. В список входят, например, умные дроны-камикадзе, которые способны барражировать в воздухе до 15 минут, находить, выбирать цель и поражать ее, обходя укрытия и различные препятствия.

В планах подразделения также и "дроны на поводке", по сути летающие датчики на проводе, способные подниматься над машинами на высоту до 30 метров и обнаруживать противника. Такие "привязанные" датчики формально не считаются беспилотниками и не требуют самого разного бюрократического оформления.

Что касается работы с информацией, то в списке упоминается база видео-данных для обучения искусственного интеллекта автоматическому определению объектов (машин, людей, оружия, одежды и т. п.), программное обеспечение, которое может определять ботов, занимающихся дезинформацией в сети, выявлять антиамериканские информационные кампании в социальных сетях и оценивать их эффективность.

Что касается своей пропаганды, то подразделение хотело бы разбрасывать с воздуха над территорией противника или в труднодоступных местах «электронные медийные девайсы» (видимо, флэшки, карты памяти и т. п.), чтобы, например, убедить рядовых террористов покинуть своих главарей. Обычные методы в виде листовок, громкоговорителей и радиосообщений слишком очевидны, слишком рискованны и их не скроешь от чужих глаз и ушей. А вот точечно доставленная флэшка, при этом «информационно заточенная под конкретного человека», по мнению военных, должна быть более эффективна во влиянии на психику.

В ноябре также вновь появился очередной заказ армии США на создание боеприпасов для легкого оружия, способных менять траекторию полета и поражать двигающуюся цель (на расстоянии в две тысячи метров для пули). Работы над пулями такого рода ведутся как минимум с 2010 года и ряд компаний заявляют, что успешно создали прототипы боеприпасов, которые выдерживают непосредственно сам ствольный выстрел и не теряют работоспособность движка, датчиков, компьютера, закрылок.

В 2015 году агентство DARPA показало самонаводящуюся пулю Extreme Accuracy Tasked Ordnance (EXACTO). Тогда на ее разработку потратили 25 миллионов долларов за пять лет, но в Пентагоне, по всей видимости, остались недовольными ее характеристиками. При использовании этого боеприпаса необходимо постоянно подсвечивать цель лазером, боеприпас имеет высокую стоимость и малую пробивную силу.

C 2015 года особых новостей об Exacto и его аналогах не замечалось, но теперь американские военные вновь возвращаются к идее создания самонаводящихся легких боеприпасов, чтобы «выстрелить и забыть».

Илья Плеханов