Россия создаст базы для кораблей нового поколения - главком ВМФ
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Главком Военно-морского флота России Владимир Королев. Архивное фото.
Источник: © Главный штаб ВМФ
Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия будет создавать новые базы для подлодок и кораблей нового поколения, сообщил главком ВМФ РФ Владимир Королёв.
"Поступление новых кораблей, безусловно, требует опережающего развития системы базирования Военно-морского флота. В этой работе основные усилия сосредоточены на строительстве объектов инфраструктуры, обеспечивающих базирование надводных кораблей и подводных лодок нового поколения, а также морской авиации на основных и оперативных аэродромах", - заявил В.Королев на совместном заседании Координационного совета ветеранских организаций и Главного командования ВМФ.
По его словам, перед ВМФ стоят задачи по освоению арктической зоны и обеспечения безопасной морской деятельности РФ на стратегически важных участках трассы Северного морского пути: акватории Карского моря и проливе Карские ворота, акваториях Чукотского, Берингова морей и Берингова пролива.
"Развитие ВМФ России подчинено выверенной логике - соответствовать вызовам и новым угрозам с морских и океанских направлений, надежно обеспечивать безопасность государства в Мировом океане", - сказал главком.
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12.12.2017
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hidrogenium66
148
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№1
13.12.2017 01:49
Безусловно необходимо прикрывать севморпуть.А вот под паковыми льдами Арктики,если пока что еще не потеплело? Сюжет для научной фантастики или какая то гитлеровская база с ее летающими тарелками.
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