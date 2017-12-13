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Россия создаст базы для кораблей нового поколения - главком ВМФ

13.12.2017 Интерфакс-АВН 549 2
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Главком Военно-морского флота России Владимир Королев. Архивное фото
Главком Военно-морского флота России Владимир Королев. Архивное фото.
Источник: © Главный штаб ВМФ

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия будет создавать новые базы для подлодок и кораблей нового поколения, сообщил главком ВМФ РФ Владимир Королёв.

"Поступление новых кораблей, безусловно, требует опережающего развития системы базирования Военно-морского флота. В этой работе основные усилия сосредоточены на строительстве объектов инфраструктуры, обеспечивающих базирование надводных кораблей и подводных лодок нового поколения, а также морской авиации на основных и оперативных аэродромах", - заявил В.Королев на совместном заседании Координационного совета ветеранских организаций и Главного командования ВМФ.

По его словам, перед ВМФ стоят задачи по освоению арктической зоны и обеспечения безопасной морской деятельности РФ на стратегически важных участках трассы Северного морского пути: акватории Карского моря и проливе Карские ворота, акваториях Чукотского, Берингова морей и Берингова пролива.

"Развитие ВМФ России подчинено выверенной логике - соответствовать вызовам и новым угрозам с морских и океанских направлений, надежно обеспечивать безопасность государства в Мировом океане", - сказал главком.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
hidrogenium66
148
№1
13.12.2017 01:49
Безусловно необходимо прикрывать севморпуть.А вот под паковыми льдами Арктики,если пока что еще не потеплело? Сюжет для научной фантастики или какая то гитлеровская база с ее летающими тарелками.
0
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RU
Восход
13439
№2
13.12.2017 07:59
Базу в Улиссе достройте сначала.

Кучу денег закопали и бросили
0
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