Россия создаст базы для кораблей нового поколения - главком ВМФ



Главком Военно-морского флота России Владимир Королев. Архивное фото.

Источник: © Главный штаб ВМФ Главком Военно-морского флота России Владимир Королев. Архивное фото.Источник: © Главный штаб ВМФ

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия будет создавать новые базы для подлодок и кораблей нового поколения, сообщил главком ВМФ РФ Владимир Королёв.

"Поступление новых кораблей, безусловно, требует опережающего развития системы базирования Военно-морского флота. В этой работе основные усилия сосредоточены на строительстве объектов инфраструктуры, обеспечивающих базирование надводных кораблей и подводных лодок нового поколения, а также морской авиации на основных и оперативных аэродромах", - заявил В.Королев на совместном заседании Координационного совета ветеранских организаций и Главного командования ВМФ.

По его словам, перед ВМФ стоят задачи по освоению арктической зоны и обеспечения безопасной морской деятельности РФ на стратегически важных участках трассы Северного морского пути: акватории Карского моря и проливе Карские ворота, акваториях Чукотского, Берингова морей и Берингова пролива.

"Развитие ВМФ России подчинено выверенной логике - соответствовать вызовам и новым угрозам с морских и океанских направлений, надежно обеспечивать безопасность государства в Мировом океане", - сказал главком.