Трамп одобрил оборонный бюджет США на 2018 год



Президент США Дональд Трамп на объединённой базе Эндрюса Морской авиации США.

Источник: © AFP 2017, Jim Watson Президент США Дональд Трамп на объединённой базе Эндрюса Морской авиации США.Источник: © AFP 2017, Jim Watson

В бюджет заложены средства на противодействие "российской угрозе"

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник подписал оборонный бюджет США на 2018 финансовый год объемом почти в $700 млрд, из которых $4,6 млрд будут выделены европейским союзникам по НАТО в рамках противодействия "российской угрозе".

Бюджет предусматривает выделение этих средств для Европейской инициативы сдерживания - программы помощи США союзникам в Европе по противостоянию "российской угрозе".

В бюджете на 2018 год впервые "противодействие российской угрозе" выделено отдельной статьей.

Кроме того документ содержит пункты "об оценке потенциальных угроз со стороны России, в том числе злонамеренного влияния - дезинформации, пропаганды, кибератак, вмешательства в выборы, гибридной войны, которые несут угрозу не только интересам безопасности США, но и их союзников и партнеров в Европе".