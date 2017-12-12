Трамп одобрил оборонный бюджет США на 2018 год
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Президент США Дональд Трамп на объединённой базе Эндрюса Морской авиации США.
Источник: © AFP 2017, Jim Watson
В бюджет заложены средства на противодействие "российской угрозе"
Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник подписал оборонный бюджет США на 2018 финансовый год объемом почти в $700 млрд, из которых $4,6 млрд будут выделены европейским союзникам по НАТО в рамках противодействия "российской угрозе".
Бюджет предусматривает выделение этих средств для Европейской инициативы сдерживания - программы помощи США союзникам в Европе по противостоянию "российской угрозе".
В бюджете на 2018 год впервые "противодействие российской угрозе" выделено отдельной статьей.
Кроме того документ содержит пункты "об оценке потенциальных угроз со стороны России, в том числе злонамеренного влияния - дезинформации, пропаганды, кибератак, вмешательства в выборы, гибридной войны, которые несут угрозу не только интересам безопасности США, но и их союзников и партнеров в Европе".
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12.12.2017
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