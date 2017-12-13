Польша удивлена "неприемлемой" стоимостью американских зенитных ракетных систем Patriot

Польша, которая на протяжении многих лет стремится к приобретению зенитных ракетных систем (ЗРС) средней дальности и остановила свой выбор на американском комплексе Patriot, была удивлена высокой ценой, объявленной за эти системы правительством США. Об этом сообщает американское издание "DefenseNews".

Пусковые установки М903 с противоракетами РАС-3 американской зенитной ракетной системы Patriot из состава армии США во время развертывания в ходе совместных учений около Сохачева (Польша) (с) Janek Skarzynski / AFP / Getty Images

По информации Агентства министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA), когда оно направило Конгрессу США уведомление о возможной предстоящей продаже первых четырех систем Patriot, предполагаемая стоимость поставки была оценена 10,5 млрд долл. за четыре комплекса - около 37 млрд польских злотых - что на 7 млрд злотых больше, чем Польша планировала потратить на всю программу.

"Высокая стоимость стала для нас неожиданностью", - заявил заместитель министра национальной обороны Польши Бартош Ковняцкий.

"Цена действительно неприемлема для нас даже с учетом значительных финансовых средств, выделенных на техническую модернизацию вооруженных сил Польши. Мы не можем позволить себе потратить такие деньги на закупку двух батарей и ракет к ним".

Предложение со стороны США включало в себя 16 пусковых установок М903, четыре многофункциональные радиолокационные станции AN/MPQ-65 и 208 противоракет РАС-3 MSE. Возможная продажа стала бы завершением сложного многолетнего переговорного процесса между Польшей и Соединенными Штатами.

Польша объявила о начале тендера Wisla на закупку зенитных ракетных систем средней дальности много лет назад, остановив свой выбор в 2014 году на ЗРС Patriot. Однако, вместо того, чтобы приобрести уже готовую модификацию компании Raytheon, страна захотела получить новую систему боевого управления ПВО и ПРО Integrated Battle Command System (IBCS), разрабатываемую корпорацией Northrop Grumman в интересах армии США, а также новый радар.

Польше также проявила настойчивость в вопросе создания производственных возможностей внутри страны и выдвинула определенные офсетные требования с целью обеспечить рост собственной оборонной промышленности.

Сметная стоимость соглашения по ЗРС Patriot была одной из тем обсуждений, состоявшихся в ходе визита Бартоша Ковняцкого в Вашингтон. Заместитель главы польского военного ведомства отметил, что Варшава не может принять предложенные финансовые условия и проведет работу по сокращению цены, для чего может потребоваться проведение нескольких встреч с американской стороной.

Ковняцкий также добавил, что неожиданностью стали и некоторые другие элементы соглашения, в частности, предложенная одной из американских компаний неприемлемая стоимость офсетной программы. Он уверен, что Польше удастся достичь своей цели и согласовать более выгодные ценовые условия.