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Польша удивлена "неприемлемой" стоимостью американских зенитных ракетных систем Patriot

13.12.2017 bmpd.livejournal.com 525 5
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Польша, которая на протяжении многих лет стремится к приобретению зенитных ракетных систем (ЗРС) средней дальности и остановила свой выбор на американском комплексе Patriot, была удивлена высокой ценой, объявленной за эти системы правительством США. Об этом сообщает американское издание "DefenseNews".

Пусковые установки М903 с противоракетами РАС-3 американской зенитной ракетной системы Patriot из состава армии США во время развертывания в ходе совместных учений около Сохачева (Польша) (с) Janek Skarzynski / AFP / Getty Images

По информации Агентства министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA), когда оно направило Конгрессу США уведомление о возможной предстоящей продаже первых четырех систем Patriot, предполагаемая стоимость поставки была оценена 10,5 млрд долл. за четыре комплекса - около 37 млрд польских злотых - что на 7 млрд злотых больше, чем Польша планировала потратить на всю программу.

"Высокая стоимость стала для нас неожиданностью", - заявил заместитель министра национальной обороны Польши Бартош Ковняцкий.

"Цена действительно неприемлема для нас даже с учетом значительных финансовых средств, выделенных на техническую модернизацию вооруженных сил Польши. Мы не можем позволить себе потратить такие деньги на закупку двух батарей и ракет к ним".

Предложение со стороны США включало в себя 16 пусковых установок М903, четыре многофункциональные радиолокационные станции AN/MPQ-65 и 208 противоракет РАС-3 MSE. Возможная продажа стала бы завершением сложного многолетнего переговорного процесса между Польшей и Соединенными Штатами.

Польша объявила о начале тендера Wisla на закупку зенитных ракетных систем средней дальности много лет назад, остановив свой выбор в 2014 году на ЗРС Patriot. Однако, вместо того, чтобы приобрести уже готовую модификацию компании Raytheon, страна захотела получить новую систему боевого управления ПВО и ПРО Integrated Battle Command System (IBCS), разрабатываемую корпорацией Northrop Grumman в интересах армии США, а также новый радар.

Польше также проявила настойчивость в вопросе создания производственных возможностей внутри страны и выдвинула определенные офсетные требования с целью обеспечить рост собственной оборонной промышленности.

Сметная стоимость соглашения по ЗРС Patriot была одной из тем обсуждений, состоявшихся в ходе визита Бартоша Ковняцкого в Вашингтон. Заместитель главы польского военного ведомства отметил, что Варшава не может принять предложенные финансовые условия и проведет работу по сокращению цены, для чего может потребоваться проведение нескольких встреч с американской стороной.

Ковняцкий также добавил, что неожиданностью стали и некоторые другие элементы соглашения, в частности, предложенная одной из американских компаний неприемлемая стоимость офсетной программы. Он уверен, что Польше удастся достичь своей цели и согласовать более выгодные ценовые условия.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Компании
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
Сергей-82
11044
№1
13.12.2017 08:54
Бизнес ни чего личного,подумаешь батарея Пэтриот из 4 ПУ и одной МФРЛС стоит дороже чем 2-полка С-400(4-5 дивизионов по 8-12 ПУ,в составе каждого дивизиона придается обзорная РЛС и 2 МФРЛС).
+3
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RU
gerrfrost
3026
№2
13.12.2017 09:02
Цитата, q
"Высокая стоимость стала для нас неожиданностью", - заявил заместитель министра национальной обороны Польши Бартош Ковняцкий.

"Цена действительно неприемлема для нас даже с учетом значительных финансовых средств, выделенных на техническую модернизацию вооруженных сил Польши. Мы не можем позволить себе потратить такие деньги на закупку двух батарей и ракет к ним".

Ай-яй-яй... Вассал нарушает правила поведения, забыв, что не должен возмущаться поведением сюзерена, а продолжать целовать его в жо... и не выпускать из рта волшебную палочку...
Слава Иван Иванычу Трампу... Пусть научит жить этих шавок...
+4
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RU
Сергей-82
11044
№3
13.12.2017 11:12
Кстати подобное было из покупкой Ф-16,обещали по одной цене и при таких условиях,а на выходе.....
0
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RU
Олег Бахарев
1977
№4
13.12.2017 15:29
Ничего, полячки - США вам с удовольствием выдадут кредит на покупку втридорога их замечательной военной продукции. 8)
0
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AU
gvinpin
144
№5
13.12.2017 15:49
Привыкли на шару бабло от Запада получать. 400 миллиардов долларов с победы Солидарности. Вот день расплаты и пришел. Кушайте панове, запануете теперь.
0
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