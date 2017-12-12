SpaceX восстановила стартовый стол SLC-40



Источник: © Kim Shiflett/NASA via AP Источник: © Kim Shiflett/NASA via AP

Джон Мураторе, бывший менеджер NASA, который теперь возглавляет операции SpaceX на SLC-40, на прошлой неделе заявил: "Мы сделали выводы после аварии, ущерб был нанесен колоссальный. Сейчас система водоснабжения улучшена, пути подхода пожарных машин хорошо продуманы. SLC-40 сможет выполнять один запуск в неделю".

Большинство улучшений было сделано во имя безопасности, сказал Мураторе. По его словам, чем безопаснее стартовая площадка, тем лучше она работает. Восстановление SLC-40 велось параллельно с работой двух арендованных площадок - SpaceX-39A на мысе Канаверал и еще один стартовый стол на базе ВВС Ванденберг. SpaceX будет использовать стол 39A, с которого NASA в свое время запускала РН Apollo и МТКК Shuttle, для дебюта тяжелой ракеты Falcon Heavy и запусков кораблей Dragon на Международную космическую станцию, сообщает airspacemag.com.

Запуск корабля снабжения CRS-13 Dragon на МКС запланирован на 11:46 утра во вторник и будет транслироваться в прямом эфире телеканала NASA TV.