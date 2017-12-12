Министр ВМС США: Путь к восстановлению военно-морской мощи



Эсминец ВМС США «Росс».

Источник: Robert S. Price / U.S. Navy / Flickr Эсминец ВМС США «Росс».Источник: Robert S. Price / U.S. Navy / Flickr

"Военный Паритет", 12 дек. 2017 - Министр ВМС США Ричард Спенсер опубликовал в издании Navy Times статью о путях, которые могут вернуть США былое военно-морское могущество.

По мнению министра, ВМС в последние 10 лет страдали от ограничений финансового плана, которые привели к тому, что сегодня ВМС и Корпус морской пехоты не имеют оптимального боевого состава и стоит задача поиска правильных мер для восстановления мощи флота. Спенсер заявил, что министерство ВМС разработает и выполнит все необходимые меры в этом направлении.

Спенсер пишет: "Поиск этих путей означает, что мы должны избегать ошибок в выборе приоритетов и заложить основу для будущего роста. Это потребует крупных расходов на закупку новых боевых активов и в то же время мы должны тратиться на поддержание существующего потенциала и связанной с ним инфраструктуры. Центральной задачей министерства является развитие флота. Я не могу точно сказать, каким будет состав ВМС через 20-25 лет, но я знаю, что наращивание наших возможностей будет бесконечно сложным, если мы не сделаем разумные инвестиции сегодня. Время - это товар, который не может быть восстановлен после потери - никакая сумма денег не сможет вам вернуть потерянное время. Средства, которые у нас есть, должны быть инвестированы как можно эффективнее, а это значит, что мы должны добиться большей бюджетной определенности для финансирования нашей стратегии. Наличие четкой перспективы позволит нашим партнерам в отрасли инвестировать в будущее, что, в свою очередь, приведет к снижению общих издержек.

Нам нужно добиться баланса между устойчивой работой промышленности и стоимостью закупаемой техники, оружия и оборудования. Кроме того, мы полны решимости слаженно работать с нашими поставщиками, мы будем лучше информировать их о том, что нам нужно. Мы сделаем это, упорядочив процессы закупок, и работая с нашими партнерами в Конгрессе, чтобы обеспечить устойчивые финансовые обязательства, которые будут стимулировать инновации, мы будем лучше управлять рисками и повышать эффективность расходуемых средств.

Решения, которые я вижу, сложные. Все мы, отвечающие за безопасность страны - в министерстве обороны, Конгрессе и промышленности - едины в том, чтобы поддержать наших нынешних и будущих моряков и морских пехотинцев, чтобы они могли успешно выполнять свои миссии. В этом отношении мы делаем пока недостаточно. Сегодня они сталкиваются с дилеммой - или проводить операции и тренировки полном объеме, или экономить ресурс техники. Мы обязаны сделать так, чтобы они действовали сегодня лучше и сохраняли свою способность выполнять поставленные перед ними задачи в будущем. Наши моряки и морские пехотинцы стремятся быть лучшими; мы должны им предоставить все возможности, чтобы они продолжали осознавать это обязательство перед страной.

Возможность и время - главные приоритеты дня. Наша администрация сделает все для восстановления военной мощи США и обеспечению стабильности и уверенности в обеспечении глобальной безопасности. Будущее видится нам сложным, но ярким, поскольку мы работаем так, чтобы взаимодействовать с нашими законодательными и промышленными партнерами и гарантировать, что команда наших военно-морского флота и морской пехоты и впредь будет самой боеготовой и смертоносной боевой силой, развернутой в мире".