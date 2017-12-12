Сборку российско-украинских ракет "Зенит" доверят США



Ракеты-носители "Зенит-3SL" в цеху Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" ("Южмаш", Днепропетровск, Украина).

Источник: "Южмаш" Ракеты-носители "Зенит-3SL" в цеху Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" ("Южмаш", Днепропетровск, Украина).Источник: "Южмаш"

Окончательная сборка российско-украинских ракет "Зенит", предназначенных для запуска с плавучего космодрома "Морской старт", будет производиться в США. Об этом заявила Наталия Филева, совладелица компании S7 Group, одно из дочерних подразделений которой занимается проектом космодрома, передает РИА Новости.

"Сборку до конца будут делать в Америке. На Украине мы что-то соберем", — заявила Филева.

По ее словам, компания не испытывает недостатка в заказах, что с течением времени позволит проекту выйти на самоокупаемость. "Куча людей стоит в очереди, мы предлагаем хорошую цену", — заявила совладелица S7 Group.

Ее супруг и гендиректор компании Владислав Филев пояснил, что с 2019-го по 2023 год с "Морского старта" планируется запустить 12 "Зенитов", а затем перейти на создаваемый в России носитель "Союз-5". "Мы готовы подписать заказ на 50 ракет (новых — прим. "Ленты.ру"), готовы подписать еще опцион на 35 ракет", — сказал он.

Международный консорциум "Морской старт" был создан в 1995 году. С плавучего космодрома предполагалось осуществлять коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи российско-украинских носителей "Зенит 3SL", собираемых на Украине, но состоящих на 70 процентов из российских комплектующих. В настоящее время проект заморожен.

В сентябре 2016 года стало известно, что "Морской старт" купила зарегистрированная в США компания S7 Sea Launch Limited (структура дочерней компании S7 Group "С7 космические транспортные системы"). В возобновление работы космодрома инвестировано 220 миллионов долларов.

Разрабатываемая ракета "Союз-5" в 2020-х годах должна стать главным российским носителем среднего класса, заменив собой "Союз-2" и "Зенит", а также послужить основой для создания сверхтяжелого носителя.