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Самолет А-50 вернулся из Сирии на аэродром дислокации в Ивановской области

13.12.2017 ТАСС 189 0
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Самолёт А-50
А-50 самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

Летчиков встретил генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, представители "Юнармии", ветеранских организаций, сослуживцы и родственники

АЭРОДРОМ ИВАНОВО-СЕВЕРНЫЙ /Ивановская область/, 12 декабря. /ТАСС/. Экипаж самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 вернулся на аэродром дислокации в Ивановской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

"Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики", - сказали в ведомстве.

Летчиков встретил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, представители "Юнармии", ветеранских организаций, сослуживцы и родственники.

"Выражаю глубокую уверенность в том, что и в дальнейшем личный состав эскадрильи самолетов А-50 и группы боевого управления будут служить примером добросовестного служения родине, выполнять свои обязанности качественно, добросовестно, с высокой ответственностью", - заявил Бенедиктов.

11 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии.
12.12.2017
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принадлежат ТАСС
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Сирия
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А-50 ДЛРО
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