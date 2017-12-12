Самолет А-50 вернулся из Сирии на аэродром дислокации в Ивановской области
|
|
А-50 самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC
Летчиков встретил генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, представители "Юнармии", ветеранских организаций, сослуживцы и родственники
АЭРОДРОМ ИВАНОВО-СЕВЕРНЫЙ /Ивановская область/, 12 декабря. /ТАСС/. Экипаж самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 вернулся на аэродром дислокации в Ивановской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики", - сказали в ведомстве.
Летчиков встретил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, представители "Юнармии", ветеранских организаций, сослуживцы и родственники.
"Выражаю глубокую уверенность в том, что и в дальнейшем личный состав эскадрильи самолетов А-50 и группы боевого управления будут служить примером добросовестного служения родине, выполнять свои обязанности качественно, добросовестно, с высокой ответственностью", - заявил Бенедиктов.
11 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии.
|
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.11.2017 Внимание! В воздухе "Премьер"
30.09.2015 Персидский джокер
27.08.2015 МАКС-2015: превосходство в воздухе и в сетях
26.08.2015 Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
06.08.2015 ВКС: точка отсчёта
01.06.2015 «Армата»: три головы об одной башне
23.01.2015 Военно-техническое сотрудничество между РФ и Индией
22.12.2014 Шестьдесят "Искандеров" и еще столько же