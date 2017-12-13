Более 10 ОКР по созданию перспективных кораблей запланированы в РФ на 2018-2027 годы
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Выведенный из эллинга ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящийся для ВМФ России фрегата "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) - второй корабль проекта 22350. Санкт-Петербург, 30.10.2014.
Источник: А. Костенчук / forums.airbase.ru
По словам главнокомандующего ВМФ РФ, речь идет о реализации государственной программы вооружения
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более десяти опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию перспективных кораблей запланированы в рамках новой госпрограммы вооружений с 2018 по 2027 годы. Об этом во вторник сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.
"Уже сейчас нами спланировано более 10 опытно- конструкторских работ, направленных на создание перспективных кораблей", - сказал он на совместном заседании координационного совета ветеранских организаций и Главного командования ВМФ.
По словам Королева, речь идет о перспективах развития ВМФ, которое запланировано в рамках реализации государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.
"Также в рамках государственной программы вооружения в состав Военно-морского флота продолжится поступление новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350М, оснащенный высокоточным оружием", - сказал главком.
Также в состав флота будут поступать корабли и катера ближней морской зоны с улучшенной эффективностью и боевыми возможностями, оснащенные высокоточным оружием.
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12.12.2017
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Сергей-82
11043
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№2
13.12.2017 11:21
Цитата, Военкор сообщ. №1
Надеюсь в эту десятку входит эсминец "Лидер"Смотря в каком виде,если 10-12 тыс.тонн то только за,если 17-18 тыс.тонн,то не надо.
А так какие 22350М,УДК,ДВКД,авианосец,возможно эсминец,Хаски,955-Б,Калина,чего еще забыл?
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Павел 1978
8892
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№3
13.12.2017 12:38
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
,чего еще забыл?Статус-6, Скиф, 20386
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Сергей-82
11043
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№4
13.12.2017 13:25
Цитата, Павел 1978 сообщ. №3
Статус-6, Скиф, 20386
Цитата, q
Более десяти опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию перспективных кораблей запланированы в рамках новой госпрограммы вооружений с 2018 по 2027 годыСтатус и Скиф не относятся,20386 уже заложен,тут тоже вопрос это ОКР или уже,другое.
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Павел 1978
8892
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№5
13.12.2017 13:30
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
Статус и Скиф не относятсяя имел ввиду их носителей. Это же - корабли.
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Сергей-82
11043
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№6
13.12.2017 13:39
Цитата, Павел 1978 сообщ. №5Вы правы,работы по Белгороду и АПЛ не названного проекта идут.
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Павел 1978
8892
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№7
13.12.2017 14:56
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6+++!!!
вспомнил ещё одну новинку: Патрульник ледового класса 23550.
Строят "Адмиралтейские Верфи".
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gvinpin
143
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№8
13.12.2017 16:11
Я предлагаю разместить на корабле:
- Панцирь морской спереди
- Тор-1М сзади
- С-400
- Искандер с увеличенной дальностью до 3000км
- Два Каштана, спереди и сзади
- Торпеды
- Глубинные бомбы
- Ониксы
- Калибры
- Ну и пару 130мм автоматических пушек.
У меня даже название этому чуду есть.
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Сергей-82
11043
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№9
13.12.2017 16:15
Я предлагаю разместить на корабле:Стёб или серьезно?
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gvinpin
143
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№10
13.12.2017 16:18
Стёб или серьезно?Серьезный стеб, меня все на Бисмарки тянет. А почему бы и нет?
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В.К.О.
911
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№11
13.12.2017 16:24
Я предлагаю разместить на корабле:А чего сразу не Булаву или Тополь-М ли Ярс.. Или Воеводу..?
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gvinpin
143
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№12
13.12.2017 16:26
Цитата, В.К.О. сообщ. №11
А чего сразу не Булаву или Тополь-М ли Ярс.. Или Воеводу..?Зачем мешать тактическое со стратегическим?
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Сергей-82
11043
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№13
13.12.2017 16:27
Цитата, gvinpin сообщ. №10
Серьезный стеб, меня все на Бисмарки тянет. А почему бы и нет?Ну хотя бы потому что на море правил бал авиация и ПЛ.Ну ,если даже присмотрется к вашему предложению в рамках эсминца на 10-12 тонн то:
- Панцирь морской спереди
Два Каштана, спереди и сзадиДля чего Панцирь,Тор,Каштан если при условие что решат проблемы Редутом то будет 9М100 и "короткая" и "длинная" 9М96?
- Искандер с увеличенной дальностью до 3000кмБРСД запрещены по РСМД.
- ТорпедыПЛУР в составе УКСК и торпеды не нужны.
Глубинные бомбыПакет и глубинные бомбы тоже под вопросом.
Ониксы+Циркон
Калибры+ новые КРМБ с дальностью под 7000 км и гиперзвуковые КРМБ для ударов по наземным целям.
С-400Ну если нормальная УВП,а не Форт.
- Ну и пару 130мм автоматических пушекОдной вполне достаточно+ 2 Дуэта.
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