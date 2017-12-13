Более 10 ОКР по созданию перспективных кораблей запланированы в РФ на 2018-2027 годы



Выведенный из эллинга ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящийся для ВМФ России фрегата "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) - второй корабль проекта 22350. Санкт-Петербург, 30.10.2014.

Источник: А. Костенчук / forums.airbase.ru Выведенный из эллинга ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящийся для ВМФ России фрегата "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) - второй корабль проекта 22350. Санкт-Петербург, 30.10.2014.Источник: А. Костенчук / forums.airbase.ru

По словам главнокомандующего ВМФ РФ, речь идет о реализации государственной программы вооружения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более десяти опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию перспективных кораблей запланированы в рамках новой госпрограммы вооружений с 2018 по 2027 годы. Об этом во вторник сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"Уже сейчас нами спланировано более 10 опытно- конструкторских работ, направленных на создание перспективных кораблей", - сказал он на совместном заседании координационного совета ветеранских организаций и Главного командования ВМФ.

По словам Королева, речь идет о перспективах развития ВМФ, которое запланировано в рамках реализации государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

"Также в рамках государственной программы вооружения в состав Военно-морского флота продолжится поступление новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350М, оснащенный высокоточным оружием", - сказал главком.

Также в состав флота будут поступать корабли и катера ближней морской зоны с улучшенной эффективностью и боевыми возможностями, оснащенные высокоточным оружием.