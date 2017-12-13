Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Более 10 ОКР по созданию перспективных кораблей запланированы в РФ на 2018-2027 годы

13.12.2017 ТАСС 612 13
0
Понравилась новость?
 +3
Фрегат "Адмирал флота Касатонов"
Выведенный из эллинга ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящийся для ВМФ России фрегата "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) - второй корабль проекта 22350. Санкт-Петербург, 30.10.2014.
Источник: А. Костенчук / forums.airbase.ru

По словам главнокомандующего ВМФ РФ, речь идет о реализации государственной программы вооружения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более десяти опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию перспективных кораблей запланированы в рамках новой госпрограммы вооружений с 2018 по 2027 годы. Об этом во вторник сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"Уже сейчас нами спланировано более 10 опытно- конструкторских работ, направленных на создание перспективных кораблей", - сказал он на совместном заседании координационного совета ветеранских организаций и Главного командования ВМФ.

По словам Королева, речь идет о перспективах развития ВМФ, которое запланировано в рамках реализации государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

"Также в рамках государственной программы вооружения в состав Военно-морского флота продолжится поступление новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350М, оснащенный высокоточным оружием", - сказал главком.

Также в состав флота будут поступать корабли и катера ближней морской зоны с улучшенной эффективностью и боевыми возможностями, оснащенные высокоточным оружием.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22350

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 13, отображено с 1 по 13
RU
Военкор
156
№1
13.12.2017 09:55
Надеюсь в эту десятку входит эсминец "Лидер"
+1
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
11043
№2
13.12.2017 11:21
Цитата, Военкор сообщ. №1
Надеюсь в эту десятку входит эсминец "Лидер"
Смотря в каком виде,если 10-12 тыс.тонн то только за,если 17-18 тыс.тонн,то не надо.
А так какие 22350М,УДК,ДВКД,авианосец,возможно эсминец,Хаски,955-Б,Калина,чего еще забыл?
0
Сообщить модератору
RU
Павел 1978
8892
№3
13.12.2017 12:38
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
,чего еще забыл?
Статус-6, Скиф, 20386
-1
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
11043
№4
13.12.2017 13:25
Цитата, Павел 1978 сообщ. №3
Статус-6, Скиф, 20386
Цитата, q
Более десяти опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию перспективных кораблей запланированы в рамках новой госпрограммы вооружений с 2018 по 2027 годы
Статус  и Скиф не относятся,20386 уже заложен,тут тоже вопрос это ОКР или уже,другое.
+1
Сообщить модератору
RU
Павел 1978
8892
№5
13.12.2017 13:30
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
Статус  и Скиф не относятся
я имел ввиду их носителей. Это же - корабли.
+1
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
11043
№6
13.12.2017 13:39
Цитата, Павел 1978 сообщ. №5
Вы правы,работы по Белгороду и АПЛ не названного проекта идут.
0
Сообщить модератору
RU
Павел 1978
8892
№7
13.12.2017 14:56
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
+++!!!
вспомнил ещё одну новинку: Патрульник ледового класса 23550.
Строят "Адмиралтейские Верфи".
0
Сообщить модератору
AU
gvinpin
143
№8
13.12.2017 16:11
Я предлагаю разместить на корабле:
- Панцирь морской спереди
- Тор-1М сзади
- С-400
- Искандер с увеличенной дальностью до 3000км
- Два Каштана, спереди и сзади
- Торпеды
- Глубинные бомбы
- Ониксы
- Калибры
- Ну и пару 130мм автоматических пушек.

У меня даже название этому чуду есть.
0
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
11043
№9
13.12.2017 16:15
Цитата, gvinpin сообщ. №8
Я предлагаю разместить на корабле:
- Панцирь морской спереди
- Тор-1М сзади
- С-400
- Искандер с увеличенной дальностью до 3000км
- Два Каштана, спереди и сзади
- Торпеды
- Глубинные бомбы
- Ониксы
- Калибры
- Ну и пару 130мм автоматических пушек.
Стёб или серьезно?
0
Сообщить модератору
AU
gvinpin
143
№10
13.12.2017 16:18
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
Стёб или серьезно?
Серьезный стеб, меня все на Бисмарки тянет. А почему бы и нет?
0
Сообщить модератору
KZ
В.К.О.
911
№11
13.12.2017 16:24
Цитата, gvinpin сообщ. №8
Я предлагаю разместить на корабле:
- Панцирь морской спереди
- Тор-1М сзади
- С-400
- Искандер с увеличенной дальностью до 3000км
А чего сразу не Булаву или Тополь-М ли Ярс.. Или Воеводу..?
+1
Сообщить модератору
AU
gvinpin
143
№12
13.12.2017 16:26
Цитата, В.К.О. сообщ. №11
А чего сразу не Булаву или Тополь-М ли Ярс.. Или Воеводу..?
Зачем мешать тактическое со стратегическим?
0
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
11043
№13
13.12.2017 16:27
Цитата, gvinpin сообщ. №10
Серьезный стеб, меня все на Бисмарки тянет. А почему бы и нет?
Ну хотя бы потому что на море правил бал авиация и ПЛ.Ну ,если даже присмотрется к вашему предложению в рамках эсминца на 10-12 тонн то:
Цитата, gvinpin сообщ. №8
- Панцирь морской спереди
- Тор-1М сзади
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
Два Каштана, спереди и сзади
Для чего Панцирь,Тор,Каштан если при условие что решат проблемы  Редутом то будет 9М100  и "короткая" и "длинная" 9М96?
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
- Искандер с увеличенной дальностью до 3000км
БРСД запрещены по РСМД.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
- Торпеды
ПЛУР в составе УКСК и торпеды не нужны.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
Глубинные бомбы
Пакет и глубинные бомбы тоже под вопросом.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
Ониксы
+Циркон
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
Калибры
+ новые КРМБ с дальностью под 7000 км и гиперзвуковые КРМБ для ударов по наземным целям.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
С-400
Ну если нормальная УВП,а не Форт.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
- Ну и пару 130мм автоматических пушек
Одной вполне достаточно+ 2 Дуэта.
+1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 16:27
  • 13
Более 10 ОКР по созданию перспективных кораблей запланированы в РФ на 2018-2027 годы
  • 13.12 16:26
  • 3
Взяли тепленьким
  • 13.12 16:25
  • 5
Российские пистолеты создают с одной целью: вести жестокие и кровавые войны
  • 13.12 16:17
  • 16
Новая госпрограмма вооружений предусматривает строительство атомного подводного крейсера "Борей-Б" - главком ВМФ РФ
  • 13.12 15:55
  • 95
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 13.12 15:53
  • 2
Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России
  • 13.12 15:49
  • 5
Польша удивлена "неприемлемой" стоимостью американских зенитных ракетных систем Patriot
  • 13.12 15:26
  • 1
Сотый Су-30СМ, построенный на ИАЗ для ВС РФ, завершил комплектование эскадрильи авиаполка ЗВО в Курской области
  • 13.12 15:17
  • 1
Польша укрепляет систему ПРО. Будет ли Белоруссия действовать симметрично?
  • 13.12 15:13
  • 1
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
  • 13.12 15:07
  • 3
ВМФ России в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М
  • 13.12 15:02
  • 960
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 13.12 14:37
  • 26
"Неожиданная русская военная победа в Сирии"
  • 13.12 14:23
  • 1
Арсенал на чужбине
  • 13.12 14:10
  • 1
Хочешь мира — готовься к войне
другие обсуждаемые темы