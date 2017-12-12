ВМФ России получит два патрульных катера "Раптор" весной 2018 года
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Десантный катер проекта "Раптор".
Источник: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Эти катера завершат серию из 14 единиц, построенных по контракту с Минобороны РФ
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России планирует получить два патрульных катера "Раптор" проекта 03160 весной 2018 года, сообщили в Минобороны РФ.
"В апреле-мае 2018 года предприятие "Пелла" передаст в состав ВМФ России два патрульных катера "Раптор". Эти катера завершат серию из 14 единиц, построенных по контракту с Минобороны РФ", - сообщили в российском военном ведомстве.
"Рапторы" предназначены для несения патрульной службы в морских районах. Они отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением.
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12.12.2017
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