Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМФ России получит два патрульных катера "Раптор" весной 2018 года

13.12.2017 ТАСС 288 0
0
Понравилась новость?
 +2
Десантный катер "Раптор"
Десантный катер проекта "Раптор".
Источник: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Эти катера завершат серию из 14 единиц, построенных по контракту с Минобороны РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России планирует получить два патрульных катера "Раптор" проекта 03160 весной 2018 года, сообщили в Минобороны РФ.

"В апреле-мае 2018 года предприятие "Пелла" передаст в состав ВМФ России два патрульных катера "Раптор". Эти катера завершат серию из 14 единиц, построенных по контракту с Минобороны РФ", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Рапторы" предназначены для несения патрульной службы в морских районах. Они отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
03160 Раптор

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 16:31
  • 2
США: От новой российской снайперской винтовки можно только бежать
  • 13.12 16:30
  • 14
Более 10 ОКР по созданию перспективных кораблей запланированы в РФ на 2018-2027 годы
  • 13.12 16:29
  • 3
Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России
  • 13.12 16:26
  • 3
Взяли тепленьким
  • 13.12 16:25
  • 5
Российские пистолеты создают с одной целью: вести жестокие и кровавые войны
  • 13.12 16:17
  • 16
Новая госпрограмма вооружений предусматривает строительство атомного подводного крейсера "Борей-Б" - главком ВМФ РФ
  • 13.12 15:55
  • 95
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 13.12 15:49
  • 5
Польша удивлена "неприемлемой" стоимостью американских зенитных ракетных систем Patriot
  • 13.12 15:26
  • 1
Сотый Су-30СМ, построенный на ИАЗ для ВС РФ, завершил комплектование эскадрильи авиаполка ЗВО в Курской области
  • 13.12 15:17
  • 1
Польша укрепляет систему ПРО. Будет ли Белоруссия действовать симметрично?
  • 13.12 15:13
  • 1
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
  • 13.12 15:07
  • 3
ВМФ России в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М
  • 13.12 15:02
  • 960
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 13.12 14:37
  • 26
"Неожиданная русская военная победа в Сирии"
  • 13.12 14:23
  • 1
Арсенал на чужбине
другие обсуждаемые темы