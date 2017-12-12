ВМФ России получит два патрульных катера "Раптор" весной 2018 года



Десантный катер проекта "Раптор".

Источник: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов Десантный катер проекта "Раптор".Источник: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Эти катера завершат серию из 14 единиц, построенных по контракту с Минобороны РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России планирует получить два патрульных катера "Раптор" проекта 03160 весной 2018 года, сообщили в Минобороны РФ.

"В апреле-мае 2018 года предприятие "Пелла" передаст в состав ВМФ России два патрульных катера "Раптор". Эти катера завершат серию из 14 единиц, построенных по контракту с Минобороны РФ", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Рапторы" предназначены для несения патрульной службы в морских районах. Они отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением.