Белоусов: Роскосмос должен начать зарабатывать по-крупному



Помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Помощник президента РФ Андрей Белоусов.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

По словам помощника президента РФ, для успешного развития госкорпорации потребуется перестройка продуктового ряда и создание новых носителей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" в течении 3-5 лет должна перестроить бизнес-модель, чтобы стать глобальной корпорацией, зарабатывающей по-крупному. Такое мнение высказал помощник президента РФ Андрей Белоусов на конференции "Космос как бизнес", организованной при участии ТАСС.

"Нужно переосмыслить миссию Роскосмоса, бизнес-модель, стратегию, имею ввиду создание у Роскосмоса "второго крыла". Останется, безусловно, работа на государство, на госзаказ, но "второе крыло" - это зарабатывание денег по-крупному, максимально", - сказал Белоусов.

По его словам, если целью Роскосмоса сегодня является создание в течение 10 лет глобальной корпорации, то необходимо задуматься о ряде вопросов, в частности, о линейке продукции, взаимодействии с зарубежными партнерами. Потребуется перестройка продуктового ряда и создание новых носителей, отметил Белоусов.

"Я думаю, что если брать пример Росатома и те заделы, которые есть, от трех до пяти лет примерно (уйдет на перестройку бизнес-модели Роскосмоса - прим. ред.). Он же сейчас зарабатывает и зарабатывать будет гораздо больше", - пояснил Белоусов журналистам.

Он добавил, что тема коммерциализации была инициирована самим Роскосмосом.

"Что надо сделать буквально сегодня-завтра, чтобы реализовать планы, которые Роскосмос сам себе наметил, по коммерциализации своей деятельности? Планы где-то между суперамбициозными и авантюрными, я бы так их охарактеризовал, по динамике роста выручки. Но реалистичные", - сказал Белоусов.

Для их реализации, во-первых, необходимо решить проблему качества, а во-вторых, снижать нормочасы. "При том количестве нормочасов мы не имеем конкурентоспособной линейки, нас даже выдавливают с рынка пусков. Потому что при том количестве трудозатрат на одно изделие, которое определяет в конечном счете стоимость пуска, мы будем сдавать позиции", - заявил помощник президента РФ.

В-третьих, по его мнению, важно ускорить процесс принятия решений и их реализации. В качестве примера он привел акционирование Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, решение о котором было принято в 2014 году, а реализовано только сейчас. "С такими скоростями мы не то, что в космос не улетим, мы от земли-то не оторвемся", - подчеркнул Белоусов.

Для решения обозначенных задач он предложил создать рабочую группу, прежде всего при участии "продвинутого" бизнеса.

"Нужно обсуждать точку отсчета. У нас ближайшее десятилетие более или менее прописано. Это запуск (тяжелой ракеты-носителя - прим. ред.) "Ангары", наверное, с водородным двигателем. Второе - перезапуск пилотируемой программы, создание и запуск пилотируемого корабля нового поколения. Запуск сначала в автоматическом режиме, а затем - в пилотируемом. Третье - это "сверхтяж", - сказал он.

Реальной точкой отсчета, по мнению Белоусова, является 2030 год: "Надо смотреть к 2030 году, где мы окажемся и где будут американцы и французы - наши основные конкуренты. Что мы сможем выложить в качестве задела к 2030 году, как мы можем эти заделы капитализировать? Это предмет для разговора".