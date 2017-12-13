Белоусов: Роскосмос должен начать зарабатывать по-крупному
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Помощник президента РФ Андрей Белоусов.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
По словам помощника президента РФ, для успешного развития госкорпорации потребуется перестройка продуктового ряда и создание новых носителей
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" в течении 3-5 лет должна перестроить бизнес-модель, чтобы стать глобальной корпорацией, зарабатывающей по-крупному. Такое мнение высказал помощник президента РФ Андрей Белоусов на конференции "Космос как бизнес", организованной при участии ТАСС.
"Нужно переосмыслить миссию Роскосмоса, бизнес-модель, стратегию, имею ввиду создание у Роскосмоса "второго крыла". Останется, безусловно, работа на государство, на госзаказ, но "второе крыло" - это зарабатывание денег по-крупному, максимально", - сказал Белоусов.
По его словам, если целью Роскосмоса сегодня является создание в течение 10 лет глобальной корпорации, то необходимо задуматься о ряде вопросов, в частности, о линейке продукции, взаимодействии с зарубежными партнерами. Потребуется перестройка продуктового ряда и создание новых носителей, отметил Белоусов.
"Я думаю, что если брать пример Росатома и те заделы, которые есть, от трех до пяти лет примерно (уйдет на перестройку бизнес-модели Роскосмоса - прим. ред.). Он же сейчас зарабатывает и зарабатывать будет гораздо больше", - пояснил Белоусов журналистам.
Он добавил, что тема коммерциализации была инициирована самим Роскосмосом.
"Что надо сделать буквально сегодня-завтра, чтобы реализовать планы, которые Роскосмос сам себе наметил, по коммерциализации своей деятельности? Планы где-то между суперамбициозными и авантюрными, я бы так их охарактеризовал, по динамике роста выручки. Но реалистичные", - сказал Белоусов.
Для их реализации, во-первых, необходимо решить проблему качества, а во-вторых, снижать нормочасы. "При том количестве нормочасов мы не имеем конкурентоспособной линейки, нас даже выдавливают с рынка пусков. Потому что при том количестве трудозатрат на одно изделие, которое определяет в конечном счете стоимость пуска, мы будем сдавать позиции", - заявил помощник президента РФ.
В-третьих, по его мнению, важно ускорить процесс принятия решений и их реализации. В качестве примера он привел акционирование Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, решение о котором было принято в 2014 году, а реализовано только сейчас. "С такими скоростями мы не то, что в космос не улетим, мы от земли-то не оторвемся", - подчеркнул Белоусов.
Для решения обозначенных задач он предложил создать рабочую группу, прежде всего при участии "продвинутого" бизнеса.
"Нужно обсуждать точку отсчета. У нас ближайшее десятилетие более или менее прописано. Это запуск (тяжелой ракеты-носителя - прим. ред.) "Ангары", наверное, с водородным двигателем. Второе - перезапуск пилотируемой программы, создание и запуск пилотируемого корабля нового поколения. Запуск сначала в автоматическом режиме, а затем - в пилотируемом. Третье - это "сверхтяж", - сказал он.
Реальной точкой отсчета, по мнению Белоусова, является 2030 год: "Надо смотреть к 2030 году, где мы окажемся и где будут американцы и французы - наши основные конкуренты. Что мы сможем выложить в качестве задела к 2030 году, как мы можем эти заделы капитализировать? Это предмет для разговора".
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12.12.2017
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принадлежат ТАСС
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Алексей60
2291
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№1
13.12.2017 07:00
Цитата, q
Потребуется перестройка продуктового ряда и создание новых носителей, отметил Белоусов.Не, он реально дурачёк.
Заказчиков пусковых услуг волнует надежность ракеты и стоимость запуска, а когда она была разработана их не волнует.
Статистика безаварийных запусков, вот один из главных критериев! И чем она больше, тем лучше!
Цитата, q
Для решения обозначенных задач он предложил создать рабочую группу, прежде всего при участии "продвинутого" бизнеса.Как бы дров они не наломали!
А по крупному вложиться в модернизацию отрасли этот перец что-то не не предлагает, его только прибыль интересует.
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forumow
3895
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№2
13.12.2017 10:53
Цитата
Госкорпорация "Роскосмос" в течении 3-5 лет должна перестроить бизнес-модель, чтобы стать глобальной корпорацией, зарабатывающей по-крупному.Кому то Маск в моск ударил...
Цитата
во-вторых, снижать нормочасы. "При том количестве нормочасов мы не имеем конкурентоспособной линейки, нас даже выдавливают с рынка пусков. Потому что при том количестве трудозатрат на одно изделие, которое определяет в конечном счете стоимость пуска, мы будем сдавать позиции"Что насчёт расценок на эти нормочасы...?!
https://life.ru/t/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81/1067389/kak_v_makdonaldsie_roskosmos_pokhvastalsia_sriednimi_zarplatami_sotrudnikov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/12/12/744967-roskosmos-neeffektivnosti
Цитата
По его словам, в настоящий момент «Роскосмос» – это $5 млрд выручки, «менее 10% рентабельности, она чуть больше 10, если говорить по валовой прибыли». «А чистая прибыль, извините за выражение, два. То есть «Роскосмос» работает практически без прибыли. Такая вот компания», – привел данные Белоусов. Он добавил, что в компании работают более 200 000 человек, это в основном молодые и «далеко не самые глупые люди»."не самые глупые люди" свалили из отрасли ещё десятилетия назад. Что ждёте от людей с текущими зарплатами...?!
Топы с огромными окладами..?! Они такие же как и остальные чиновники...
Цитата
«Эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально? Вот если так, по-простому, говорить, что из себя сегодня представляет «Роскосмос», – заявил помощник президента. Он полагает, что это связано с тем, что с советских времен «Роскосмос» «живет в бюджетно-технологической парадигме»: забрать бюджетные деньги и освоить их – в хорошем смысле – на решение технологических задач, которые, кстати сказать, в последнее время решаются вполне успешно.Получают зарплату - значит зарабатывают. Как насчёт армии, МВД, ФСБ, правительства, госаппарата...?! Мож тож перевёсти всех вас на хозрасчёт - "зарабатывать"..., нех сосать бюджет!
Цитата
«Но это все железо... А где деньги, Зин?» – спрашивает Белоусов.С.П.Королёв с присными полагаю и не подозревал что должен делать не "железо", а "зарабатывать"...
Цитата
заявил помощник президента РФЩас... побежим голосовать за президента с такими помошничками... , вприпрыжку!
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В.К.О.
911
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№3
13.12.2017 11:52
Цитата, Алексей60 сообщ. №1
Как бы дров они не наломали!Наломают. Обязательно наломают, и ещё каких дров..! Что касается прибыли.. Не понимаю, а чего Вы так возмущаетесь..? Мы сейчас в какой экономической системе живём..? Правильно, при капитализме, а что при капитализме главное..? Ответ, получение прибыли, при чём любой ценой. И поэтому чихать хотели все эти Белоусовы и прочие "эффективные менеджеры" вроде нынешнего главы Роскосмоса Комарова на эту Вашу статистку безаварийных запусков и прочее.. Их интересуют в первую очередь деньги, ещё раз деньг и ни чего кроме денег...
Получают зарплату - значит зарабатывают. Как насчёт армии, МВД, ФСБ, правительства, госаппарата...?! Мож тож перевёсти всех вас на хозрасчёт - "зарабатывать"..., нех сосать бюджет!Боюсь что с такими помощникам президента этот бред вполне может стать явью..
С.П.Королёв с присными полагаю и не подозревал что должен делать не "железо", а "зарабатывать"...Королёв к счастью жил в другой стране, в которой были совсем другие цели задачи и другие ценности...
Щас... побежим голосовать за президента с такими помошничками... , вприпрыжку!Как говорят в народе, голосуй не голосуй, всё равно получишь куй...(с)
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