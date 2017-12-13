S7 планирует подписать контракт на закупку 85 ракет-носителей



Проект "Морской старт" является проектом создания и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования (РККМБ). Источник: http://claudelafleur.qc.ca/. Проект "Морской старт" является проектом создания и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования (РККМБ). Источник: http://claudelafleur.qc.ca/.

По словам владельца S7 Group Владислава Филева, до 2023 года планируется заказать 12 ракет-носителей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Группа S7, владеющая проектом "Морской старт", планирует подписать контракт на закупку 85 ракет-носителей. Об этом заявил владелец S7 Group Владислав Филев на конференции "Космос как бизнес", организованной Роскосмосом и ТАСС.

"Мы готовы подписать заказ на 50 ракет (новых, которые сейчас разрабатываются - прим. ТАСС), готовы подписать еще опцион на 35 ракет", - сказал он.

Новая ракета должна быть двухступенчатой и выводить полезную нагрузку на круговую орбиту до 1,5 тыс. км. Согласно презентации S7 Group, индикативная себестоимость производства новой ракеты должна составить не более $600 за 1 кг "сухой массы". Также должен быть единый автоматизированный стартовый комплекс, совместимый с "Морским стартом", единая система управления.

Отмечается, что до 2023 года планируется заказать у Роскосмоса и РКК "Энергия" 12 ракет-носителей. "Мы хотели бы на первом этапе запускать по две-три ракеты в течение четырех лет и в дальнейшем перейти на новую ракету, которую мы обсуждаем совместно с руководством Роскосмоса и РКК "Энергия", - сказал Филев.

Согласно презентации, новая бизнес-модель компании предполагает опережающее изготовление ракет-носителей. "6-12 месяцев от подписания контракта до пуска", - говорится в документе.

По словам Филева, S7 также планирует возобновить пуски ракет с плавучего космодрома в 2019 году. Как указано в презентации, инвестиции в проект возобновления программы "Морской старт" составили $220 млн.

О "Морском старте"

"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американский Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш".

Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". В 2014 году запуски были приостановлены.

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch. Возобновление запусков с плавучего космодрома намечено на 2019 год. В течение первых пяти лет планируется провести 10-12 пусков по проекту.