S7 планирует подписать контракт на закупку 85 ракет-носителей
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Проект "Морской старт" является проектом создания и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования (РККМБ). Источник: http://claudelafleur.qc.ca/.
По словам владельца S7 Group Владислава Филева, до 2023 года планируется заказать 12 ракет-носителей
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Группа S7, владеющая проектом "Морской старт", планирует подписать контракт на закупку 85 ракет-носителей. Об этом заявил владелец S7 Group Владислав Филев на конференции "Космос как бизнес", организованной Роскосмосом и ТАСС.
"Мы готовы подписать заказ на 50 ракет (новых, которые сейчас разрабатываются - прим. ТАСС), готовы подписать еще опцион на 35 ракет", - сказал он.
Новая ракета должна быть двухступенчатой и выводить полезную нагрузку на круговую орбиту до 1,5 тыс. км. Согласно презентации S7 Group, индикативная себестоимость производства новой ракеты должна составить не более $600 за 1 кг "сухой массы". Также должен быть единый автоматизированный стартовый комплекс, совместимый с "Морским стартом", единая система управления.
Отмечается, что до 2023 года планируется заказать у Роскосмоса и РКК "Энергия" 12 ракет-носителей. "Мы хотели бы на первом этапе запускать по две-три ракеты в течение четырех лет и в дальнейшем перейти на новую ракету, которую мы обсуждаем совместно с руководством Роскосмоса и РКК "Энергия", - сказал Филев.
Согласно презентации, новая бизнес-модель компании предполагает опережающее изготовление ракет-носителей. "6-12 месяцев от подписания контракта до пуска", - говорится в документе.
По словам Филева, S7 также планирует возобновить пуски ракет с плавучего космодрома в 2019 году. Как указано в презентации, инвестиции в проект возобновления программы "Морской старт" составили $220 млн.
О "Морском старте"
"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американский Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш".
Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". В 2014 году запуски были приостановлены.
В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch. Возобновление запусков с плавучего космодрома намечено на 2019 год. В течение первых пяти лет планируется провести 10-12 пусков по проекту.
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12.12.2017
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hidrogenium66
148
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№1
13.12.2017 01:39
Это отрадно.Лишь бы погоду в атмосфере не портили.Наверно еще маловато денег. Нужен мощный вычислительный комплекс на борту одного из судов.Повнимательнее к точкам старта.Сдается что потепление в Арктике запрограммированная провокация даже с украинскими деятелями сельского хозяйства.
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gerrfrost
3026
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№2
13.12.2017 10:14
Цитата, hidrogenium66 сообщ. №1
Это отрадно.Ни хрена ни отрадно... Почитаешь вот такое продолжение этой новости, становится ясно, что российские толстосумы готовятся к февралю следующего года, и делают "КУ"(с) перед мировым жандармом... Ссыкотно, вдруг деньги отожмут...
Цитата, q
Сборку российско-украинских ракет «Зенит» доверят США
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