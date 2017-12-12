Роскосмос обсуждает с ведущими международными компаниями развитие космического туризма



Стенд госкорпорации "Роскосмос" на выставке LAAD 2017.

Источник: Алексей Паньшин/ТАСС Стенд госкорпорации "Роскосмос" на выставке LAAD 2017.Источник: Алексей Паньшин/ТАСС

По словам главы корпорации Игоря Комарова, в этом направлении уже есть серьезные наработки

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Роскосмос обсуждает с ведущими международными компаниями сотрудничество по российскому сегменту МКС, в частности, для развития космического туризма. Об этом сообщил во вторник гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

"Хочу сказать, что в этом направлении у нас также есть серьезные наработки с ведущими компаниями международными, которые работают на этом рынке. Мы прорабатываем развитие сегмента (российского - прим. ТАСС) не только для исследований, но и для возможности туризма и создания модулей", - сказал Комаров на конференции "Космос как бизнес", которая организована Роскосмосом и информационным агентством ТАСС.

По его словам, особое внимание в стратегии развития госкорпорации до 2025 года и перспективу до 2030 года, утвержденной в этом году, уделено коммерциализации и ориентации деятельности на увеличение доли Роскосмоса на рынке предоставления эффективных современных продуктов.

В качестве примера Комаров назвал проект "Цифровая Земля" (предоставление данных дистанционного зондирования Земли), а также проект по созданию провайдера телекоммуникационных услуг. "Мы видим интерес наших партнеров и российских регионов в таких проектах", - отметил он.

"По рынку пусковых услуг мы считаем, что мы на правильном пути и сделали правильный выбор. Я уверен, что наше партнерство с компанией "Космотрас" на рынке пусковых услуг даст нам возможность увеличить количество пусков и перспективы загрузки предприятий ракетно-космической промышленности", - добавил глава Роскосмоса.