СМИ: китайская обсерватория обнаружила три новые нейтронные звезды



Снимок из космоса. Архивное фото.

Источник: © Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский Снимок из космоса. Архивное фото.Источник: © Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

Как полагают специалисты, с 2019 года китайские ученые смогут ежегодно обнаруживать более 100 новых пульсаров

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Китайские астрономы обнаружили при помощи самого крупного телескопа для работы с жестким рентгеновским изучением (FAST) еще три новые нейтронные звезды (пульсары). Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа со ссылкой на Государственную астрономическую обсерваторию КНР (ГАОК).

"Думаю, в будущем подобные важные открытия примут регулярный характер", - прокомментировал событие Чжан Шусинь, занимающий должность заместителя главы филиала ГАОК в провинции Гуйчжоу (Южный Китай), откуда осуществляются наблюдения.

Как полагают специалисты обсерватории, с 2019 года, когда завершится экспериментальный период и эксплуатация FAST начнет осуществляться в штатном режиме, китайские ученые будут способны ежегодно обнаруживать более 100 новых пульсаров.

В октябре ГАОК проинформировала о выявлении при помощи FAST первых двух нейтронных звезд, испускающих мощные импульсы радиоизлучения и находящихся на расстоянии 16 тыс. и 4,1 тыс. световых лет от Земли. Их период вращения составил 1,83 и 0,59 секунды соответственно.

Пульсары остаются одной из загадок Вселенной. К настоящему моменту астрономам известно более 2 тыс. нейтронных звезд, однако гипотетически на гигантской протяженности Млечного Пути скрывается в десятки тысяч раз больше неоткрытых пульсаров. В радиусе они достигают нескольких километров, однако обладают настолько высокой плотностью, что по массе эквивалентны нескольким достаточно крупным звездам наподобие Солнца. Главная задача, которую необходимо решить ученым - установить природу источника энергии этих астрономических объектов.