В Кронштадте построят комплекс для испытания морских роботов
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Демонстрация подводного робота в бассейне ДВФУ.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Комплекс для испытания морской робототехники будет создан в Кронштадте на базе Кронштадского морского завода и 17-го арсенала, заявил журналистам во вторник руководитель направления развития робототехники Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Доброхотов.
"Научно-производственный испытательный комплекс будет создан в Кронштадте. Будет создан на базе цехов, входящих в Кронштадтский морской завод, а также на базе 17-го арсенала", - сказал Доброхотов.
По его словам, он будет предназначен для испытания морской робототехники.
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12.12.2017
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