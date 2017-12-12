В Кронштадте построят комплекс для испытания морских роботов



Демонстрация подводного робота в бассейне ДВФУ.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Демонстрация подводного робота в бассейне ДВФУ.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Комплекс для испытания морской робототехники будет создан в Кронштадте на базе Кронштадского морского завода и 17-го арсенала, заявил журналистам во вторник руководитель направления развития робототехники Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Доброхотов.

"Научно-производственный испытательный комплекс будет создан в Кронштадте. Будет создан на базе цехов, входящих в Кронштадтский морской завод, а также на базе 17-го арсенала", - сказал Доброхотов.

По его словам, он будет предназначен для испытания морской робототехники.