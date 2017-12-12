Экипаж БДК "Орск", на котором в октябре 2017 года был завершен ремонт, приступил к выполнению задач боевой подготовки
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Большой десантный корабль БДК "Орск".
Источник: pvo.guns.ru
ЦАМТО, 12 декабря. Экипаж БДК "Орск", на котором в октябре 2017 года был завершен ремонт, сдал курсовую задачу по организации корабельной службы при стоянке в базе и приступил к выполнению задач боевой подготовки.
Экипаж БДК на полигоне в бухте Казачья совместно с подразделением морской пехоты провел тактико-специальное занятие по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье.
Данные мероприятия проводятся в соответствии с курсом подготовки экипажей надводных кораблей и являются обязательными после выхода корабля из ремонта.
Окончательный допуск экипажа корабля для выполнения всего спектра задач по предназначению планируется осуществить до конца декабря 2017 года, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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12.12.2017
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