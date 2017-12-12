Экипаж БДК "Орск", на котором в октябре 2017 года был завершен ремонт, приступил к выполнению задач боевой подготовки



Большой десантный корабль БДК "Орск".

Источник: pvo.guns.ru Большой десантный корабль БДК "Орск".Источник: pvo.guns.ru

ЦАМТО, 12 декабря. Экипаж БДК "Орск", на котором в октябре 2017 года был завершен ремонт, сдал курсовую задачу по организации корабельной службы при стоянке в базе и приступил к выполнению задач боевой подготовки.

Экипаж БДК на полигоне в бухте Казачья совместно с подразделением морской пехоты провел тактико-специальное занятие по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье.

Данные мероприятия проводятся в соответствии с курсом подготовки экипажей надводных кораблей и являются обязательными после выхода корабля из ремонта.

Окончательный допуск экипажа корабля для выполнения всего спектра задач по предназначению планируется осуществить до конца декабря 2017 года, сообщает пресс-служба Южного военного округа.