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Россия и Индия вскоре подпишут контракт на поставку С-400

13.12.2017 ТАСС 301 0
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Российская ЗРК С-400 "Триумф"
Российская ЗРК С-400 "Триумф" в крымской Феодосии, январь 2017 года.
Источник: Алексей Павлишак/ТАСС

На данном этапе идет обсуждение технических деталей

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия вскоре могут подписать контракт на поставку индийским вооруженным силам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф". Об этом сообщает во вторник индийское информационное агентство ПТИ со ссылкой на директора по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.

"Это [подписание контракта] сейчас обсуждается, находится на очень продвинутом этапе. Обсуждаются технические детали. Две команды серьезно работают на переговорах. Это очень сложная система, много технических деталей должно быть рассмотрено", - заявил он.

Кладов отметил, что также обсуждается вопрос цены, подготовки персонала, передачи технологий и количество ЗРК, которые будут закуплены Индией. Отвечая на вопрос, когда документ будет подписан, он сказал: "Как только будет готов контракт, он будет подписан".

"Даже если мы поставим ЗРК сейчас, вы не сможете их использовать, поскольку потребуется два года, чтобы подготовить ваш персонал", - отметил Кладов.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех

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