Россия и Индия вскоре подпишут контракт на поставку С-400
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Российская ЗРК С-400 "Триумф" в крымской Феодосии, январь 2017 года.
Источник: Алексей Павлишак/ТАСС
На данном этапе идет обсуждение технических деталей
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия вскоре могут подписать контракт на поставку индийским вооруженным силам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф". Об этом сообщает во вторник индийское информационное агентство ПТИ со ссылкой на директора по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.
"Это [подписание контракта] сейчас обсуждается, находится на очень продвинутом этапе. Обсуждаются технические детали. Две команды серьезно работают на переговорах. Это очень сложная система, много технических деталей должно быть рассмотрено", - заявил он.
Кладов отметил, что также обсуждается вопрос цены, подготовки персонала, передачи технологий и количество ЗРК, которые будут закуплены Индией. Отвечая на вопрос, когда документ будет подписан, он сказал: "Как только будет готов контракт, он будет подписан".
"Даже если мы поставим ЗРК сейчас, вы не сможете их использовать, поскольку потребуется два года, чтобы подготовить ваш персонал", - отметил Кладов.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
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12.12.2017
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