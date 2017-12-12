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Группа депутатов Госдумы обсудит в Египте вопросы ВТС

13.12.2017 РИА Новости 375 0
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 6 декабря 2017
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 6 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым вылетела в Египет, где обсудит вопросы военного-технического сотрудничества, борьбы с терроризмом и возможность возобновления авиасообщения между двумя странами, сказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Предполагается встреча с парламентом. Я в составе делегации нахожусь… Предполагается встреча с коллегами из парламента Египта и с министерством обороны Египта. (Будут обсуждаться - ред.) вопросы военно-технического сотрудничества и вопросы борьбы с терроризмом также будет обсуждаться", - сказал РИА Новости по телефону Швыткин.

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться тема возобновления авиасообщения между Египтом и РФ, он сказал: "Мы тоже затронем этот вопрос в рамках переговоров с парламентов".
12.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Египет
Россия
Персоны
Шаманов Владимир

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