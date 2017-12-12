В Ростехе рассказали о переговорах по поставкам С-400 в Индию
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек - РИА Новости. Россия и Индия могут в скором времени подписать контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф", заявил в интервью агентству PTI директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
"Подписание контракта сейчас обсуждается, переговоры находятся на очень продвинутом этапе. Обсуждаются технические детали. Обе команды очень интенсивно работают на переговорах. Это (С-400 - ред.) очень сложная система, поэтому необходимо рассмотреть множество технических деталей", - сказал Кладов.
По его словам, проходящие сейчас дискуссии затрагивают вопросы цены, передачи технологий и подготовки персонала. "Даже если мы поставим ЗРК сейчас, потребуется два года на то, чтобы подготовить ваших людей к их использованию", - отметил Кладов.
Отвечая на вопрос о том, когда будет подписан контракт, представитель "Ростеха" ответил: "Как только контракт будет готов, он будет подписан… Я не могу озвучить вам сроки, поскольку они мне неизвестны, но это может произойти в любой момент в будущем, поскольку обе команды работают очень интенсивно".
С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.
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12.12.2017
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