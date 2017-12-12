Командующему Северным флотом присвоили звание адмирала



Николай Евменов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Львов Николай Евменов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Командующему Северным флотом Россию Николаю Евменову присвоено звание адмирала, следует из указа президента РФ о присвоении воинских званий высших офицеров, опубликованного во вторник на портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания: адмирала Евменову Николаю Анатольевичу", - говорится в документе.

Кроме того, согласно указу, звание генерал-майора присвоено бывшему начальнику Черноморского флота Геннадию Загонову.

Николай Евменов окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, Военно-морскую академию, Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Вся служба проходила на Тихоокеанском флоте. Прошел все ступени военной карьеры от командира группы атомного подводного крейсера до командира атомного подводного крейсера стратегического назначения.

Основные занимаемые должности за последние годы: - начальник штаба - заместитель командира 25 дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, заместитель командира 25 дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ), командир 25 дивизии подводных лодок ТОФ, начальник штаба - первый заместитель командира 16 эскадры подводных лодок ТОФ.