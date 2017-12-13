Российские пистолеты создают с одной целью: вести жестокие и кровавые войны



Пистолет Макарова.

Источник: © РИА Новости, РИА Новости Пистолет Макарова.Источник: © РИА Новости, РИА Новости

Российские сухопутные войска, будучи преемником Советской армии, унаследовали от нее огромный арсенал стрелкового оружия, которым они могут вооружать и оснащать свои менее многочисленные части и подразделения. На складах во всех 11 российских часовых поясах в огромном количестве хранились пистолеты для офицеров, водителей боевых машин и политических комиссаров. Эти пистолеты, а также их новые образцы и сегодня находятся на вооружении в российской армии, являясь средством самообороны и символом власти тех, кому доверено их ношение.

Одним из первых штатных пистолетов Советской Армии был пистолет Токарева или TT. Его называли автоматическим, однако следует заметить, что термин "автоматический" относится только к процессу заряжания, но не к процессу ведения стрельбы. Тот, кто пользуется этим автоматическим пистолетом, все равно должен нажимать на спусковой крючок каждый раз, когда хочет сделать выстрел. Внешне пистолет TT выглядит не очень привлекательно, но он практичен до самого последнего винтика. Иными словами, он вполне вписывается в нормы и правила советской военной эстетики. Как почти все советское оружие, этот пистолет очень прост в использовании и надежен. Правда, отсутствие предохранителя требует особого внимания во избежание случайного выстрела.

Пистолет ТТ. Источник: historypistols.ru

Вес пистолета Токарева составляет 840 граммов. В его обойме восемь патронов калибра 7,62 мм. В его внутреннем устройстве просматриваются элементы пистолетов Джона Мозеса Браунинга, в том числе, популярной модели 1911. Схема запирания канала ствола ТТ - с коротким ходом и качающейся серьгой. Из большинства ТТ можно даже вести стрельбу патронами от знаменитого пистолета Маузера калибра 7,63 мм. В конце концов, все советские инженеры конструировали патроны М30 на основе патрона Маузера.

Пистолет Токарева делали на Тульском оружейном заводе. Свою кличку ТТ он получил именно на тульском предприятии. Его производство в Советском союзе завершили в 1952 году, однако к тому времени было изготовлено примерно 1,7 миллиона пистолетов Токарева. Варианты этого оружия делали по лицензии и без таковой в Венгрии, Польше, Югославии, Китае и Северной Корее.

Конструкторы следующего советского пистолета черпали вдохновение за границей. Пистолет Макарова (ПМ) стал советской копией немецкого Вальтера PP (PP значит Polizeipistole или пистолет полиции). Это был один из многих видов стрелкового оружия, находившегося на вооружение немецкой армии в годы Второй Мировой войны, Макаров, как его называют неофициально, стал копией серии PP/K, где для упрощения процесса производства применяется меньше деталей. В результате у Советов появился пистолет, напоминающий не очень привлекательную версию знаменитого Вальтера РРК Джеймса Бонда. Макаров был принят на вооружение в декабре 1951 года, как раз тогда, когда ТТ снимали с производства и вооружения.

ПМ компактнее и легче пистолета Токарева, а ствол у него короче. Этот пистолет приспособлен под советский патрон калибра 9 мм. Похоже, главное преимущество Макарова заключается в том, что из него нельзя вести стрельбу иностранными боеприпасами. Считается, что советский патрон был разработан на основе немецкого 9-миллиметрового патрона Ultra. По пистолетным меркам он довольно слаб и находится где-то посередине между 9-миллиметровым патроном Парабеллум и патроном Браунинга 9×17 мм.

Подобно своему предшественнику TT, пистолет Макарова имеет в обойме восемь патронов. Как и все советское огнестрельное оружие, ПМ использовался далеко за пределами Советского Союза, который продавал его вассальным государствам и революционерам со всего мира. Пистолет Макарова применяли многочисленные армии от Афганистана до Зимбабве. Американские военные встречались с ним в Афганистане, Гренаде, Лаосе, Ираке, Северном Вьетнаме и Сирии. Пистолетом Макарова также вооружали экипажи советских боевых машин, находившиеся в годы холодной войны в Восточной Европе. В случае начала войны эти машины вместе с Советской армией и армиями Варшавского договора должны были двинуться на запад. В 1990 году на вооружение был принят более современный пистолет ПММ с обоймой на 12 патронов.

Пистолет Ярыгина. Источник: Пресс-служба ЗВО

В 1990-х годах инженер-конструктор стрелкового оружия Владимир Ярыгин создал свой пистолет Ярыгина (ПЯ). В российской армии он имеет наименование MP-443 "Грач". ПЯ является смесью старых и новых образцов. Подобно ТТ, новый пистолет полностью стальной, и в нем используется внутренний механизм, основанный на конструкции Browning Hi-Power. В этом оружии применяется современная самовзводная конструкция, то есть, единым нажатием спускового крючка стрелок взводит курок и производит выстрел. Он также может действовать как несамовзводное оружие, когда взвод курка и нажатие спускового крючка осуществляется раздельно. В отличие от ТТ в ПЯ используются патроны 9×19 мм Парабеллум. Это стандартный 9-миллиметровый патрон, применяемый во всем мире.

В отличие от пистолета Токарева, не имеющего предохранителя, у ПЯ есть внешний предохранитель, запирающий затвор (это еще одно новшество Джона Браунинга), и второй, внутренний предохранитель, который не дает ударнику двинуться вперед без нажатия спускового крючка. У ПЯ, как и у большинства современных пистолетов, двухрядный магазин на 18 патронов. То есть, у него в два раза больше патронов, чем у пистолетов-предшественников.

Хотя пистолет Ярыгина более современный, чем предыдущие советские и российские модели, в нем отсутствуют самые последние черты западных пистолетов. Среди прочего, у него нет подствольного крепления для лазерного прицела и фонаря, индикатора наличия патрона в патроннике и рычага безопасного спуска курка с боевого взвода. Впервые он поступил на вооружение в российскую армию в 2003 году, но в войска ПЯ поступает медленно из-за большого количества ПМ и ПММ, которые используются там в настоящее время.

Российские пистолеты просты, прочны и надежны. Их конструкция рассчитана на массовое производство в военное время. Хотя у них отсутствуют некоторые удобства, присущие многим современным американским пистолетам, таким как М17, упор в российском оружии делается на функциональность, а это значит, что оно будет выполнять задачи даже в самых неблагоприятных условиях.

Кайл Мизоками - специалист в области обороны и национальной безопасности. Живет и работает в Сан-Франциско, а его статьи публикуются в таких изданиях как Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и Daily Beast. В 2009 году он стал одним из создателей блога Japan Security Watch.

The National Interest, США