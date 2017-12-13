Сотый Су-30СМ, построенный на ИАЗ для ВС РФ, завершил комплектование эскадрильи авиаполка ЗВО в Курской области
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Многоцелевые истребители Су-30СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков
ЦАМТО, 12 декабря. Звено истребителей Су-30СМ 11 декабря завершило перебазирование в авиационный полк ЗВО, дислоцированный в Курской области, для комплектования первой боевой авиаэскадрильи.
Экипажи самолетов, после принятия их на заводе-изготовителе инженерно-техническим персоналом воинской части, 9 декабря приступили к длительному перелету с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром постоянного базирования ЗВО в Курской области.
"Российские тяжелые многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ успешно перебазировались с аэродрома авиазавода "Иркут". Они совершили перелет в сложных метеоусловиях с двумя посадками с протяженностью более 5 тыс. км. Также в состав новой боевой эскадрильи вошел сотый борт, произведенный на авиазаводе для комплектования воинских авиационных частей ВКС России", – заявил временно исполняющий обязанности командира авиационной дивизии ЗВО полковник Роман Костенюк.
Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.
Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.
В 2018 году поставки новых типов самолетов продолжатся. Будет сформирована еще одна боевая эскадрилья, вооруженная сверхманевренными истребителями, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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12.12.2017
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