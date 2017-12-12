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Очередному кораблю противоминной обороны проекта 12700 будет присвоено наименование "Яков Баляев"

13.12.2017 ЦАМТО 223 0
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Базовый тральщик пр.12700
Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.
Источник: http://forums.airbase.ru/

ЦАМТО, 12 декабря. Очередному серийному кораблю противоминной обороны (ПМО) проекта 12700, который будет заложен до конца декабря текущего года на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, будет присвоено наименование "Яков Баляев".

Соответствующий приказ подписан главнокомандующим ВМФ адмиралом Владимиром Королевым.

Матрос Тихоокеанского флота Яков Баляев – участник советско-японской войны, Герой Советского Союза.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из стеклопластика. Преимуществом этого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали. При этом масса корпуса значительно меньше. В строительстве кораблей проекта 12700 реализуются новейшие российские технологии и технические решения, не имеющие аналогов в мире. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
12.12.2017
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Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
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