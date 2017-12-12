Международный противоминный центр посетила делегация ООН
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Саперы на учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев
ЦАМТО, 12 декабря. Международный противоминный центр Вооруженных Сил РФ (МПЦ ВС РФ) посетила международная делегация ООН во главе с заместителем Генсекретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа.
Начальник МПЦ ВС РФ полковник Игорь Михайлик ознакомил делегацию с деятельностью центра по подготовке специалистов гуманитарного разминирования.
Военные инженеры Центра показали уникальные объекты учебно-материальной базы, задействованной в процессе подготовки, а также продемонстрировали практические действия по обучению специалистов гуманитарному разминированию.
Также делегацию ознакомили с опытом разминирования в Сирийской Арабской Республике (САР), где саперами МПЦ за время выполнения гуманитарной операции было разминировано свыше 6,5 тыс. га территории, 1,5 тыс. дорог, более 17 тыс. зданий и сооружений.
В ходе посещения МПЦ заместитель Генсекретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа возложил цветы к памятнику "Войнам-саперам", открытому 6 октября этого года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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12.12.2017
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