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Ростех подписал соглашение о продвижении вертолетов в Юго-Восточной Азии

13.12.2017 РИА Новости 196 0
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Деловое рукопожатие. Архивное фото
Деловое рукопожатие. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / FotolEdhar

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписал с сингапурской компанией Progression Pte. Ltd. и Российско-Сингапурском Деловым Советом (РСДС) соглашение о продвижении вертолетной техники на рынки Юго-Восточной Азии, сообщает во вторник пресс-служба предприятия.

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписал с сингапурской компанией Progression Pte. Ltd. и Российско-Сингапурском Деловым Советом (РСДС) соглашение о сотрудничестве и совместном взаимодействии с Центром зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных проектов", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках соглашения Progression Pte. Ltd. и РСДС будут проводить в интересах "Вертолетов России" маркетинговые исследования, промоакции, а также мероприятия, направленные на привлечение инвестиций и формирование международной кооперации в Сингапуре и других странах Юго-Восточной Азии.

"Юго-Восточная Азия - один из перспективных рынков для холдинга, мы планируем значительно нарастить поставки гражданской техники в страны региона, и подписанное сегодня соглашение заложит основу для дальнейшей работы. Сингапур является одним из ключевых экономических и технологических центров в мире, и присутствие здесь открывает перед нами новые перспективы", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-служба.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
Сингапуp
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Вертолеты России
Ростех

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