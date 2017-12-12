Следующий запуск с космодрома Восточный состоится в конце января 2018 года



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

Источник: © AP Photo/Dmitri Lovetsky Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.Источник: © AP Photo/Dmitri Lovetsky

По словам заглавы "Роскосмоса", намеченный на 22 декабря пуск перенесен

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Следующий запуск с космодрома Восточный должен состояться в конце января 2018 года - на этот срок перенесен старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическими аппаратами "Канопус-В" №3 и 4 и разгонным блоком "Фрегат", который должен был состояться с Восточного 22 декабря. Об этом сообщил журналистам во вторник первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов.

"22 декабря пуска не будет, выходим, предположительно, на конец января", - сказал Иванов.

Как пояснил замглавы Роскосмоса, причиной предыдущего неудачного запуска с Восточного 28 ноября послужил несовершенный алгоритм работы системы управления разгонного блока "Фрегат". Из-за этого блок совершил поворот не в ту сторону, потерял ориентацию и упал.

К запуску в январе, пообещал Иванов, недочеты в программном обеспечении блока будут исправлены. Однако, добавил он, эти проблемы с алгоритмом системы управления "Фрегата" могут послужить причиной аварии только при запуске с Восточного на солнечно-синхронную орбиту. При старте с других космодромов они не вызовут таких последствий. Поэтому запуск "Зенита" с "Фрегатом" с Байконура по-прежнему намечен на 26 декабря.

Работа над ошибками

Чтобы исключить аварии, подобные потере "Фрегата", в будущем, Роскосмос разработает новые методы имитации полета.

"Для немедленного исправления ситуации будет проведена корректировка алгоритма системы управления пространственной ориентацией разгонного блока "Фрегат" и существующих регламентов, уже даны поручения по разработке новых современных комплексных методик имитации и контроля полетных характеристик средств выведения", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Как пояснил ранее замглавы Роскосмоса Александр Иванов, существующие математические методы моделирования выведения космических аппаратов не могли выявить некорректную работу алгоритма системы управления "Фрегата" до старта. Иванов отметил, что за 20 лет с действующим алгоритмом системы управления "Фрегата" было выполнено более 60 успешных запусков.