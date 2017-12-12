"Известия": российские космонавты в 2018 году три раза выйдут в открытый космос

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Отмечается, что после 2014 года российский экипаж МКС покидал пределы станции лишь по одному разу в год

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Три выхода в открытый космос проведут в следующем году российские космонавты, несущие вахту на Международной космической станции (МКС). Об этом со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК) сообщает во вторник газета "Известия".

"Предварительно на 2018 год запланировано три выхода в открытый космос по российской программе полетов", - сообщили изданию в пресс-службе ЦПК. Отмечается, что после 2014 года российский экипаж МКС покидал пределы станции лишь по одному разу в год.

Первый выход, намеченный на 2 февраля, ранее планировалось провести в конце этого года. Основной задачей станет установка на внешней поверхности МКС аппаратуры ретрансляции данных на Землю через спутниковую систему "Луч". Второй выход пройдет в мае - космонавты установят на внешней поверхности служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС аппаратуру для мониторинга с орбиты миграции диких животных и птиц.

Как отмечает газета, сроки третьего выхода за пределы станции пока не определены: вероятнее всего, он состоится в конце 2018 года. Работы будут связаны с подготовкой к введению в состав российского сегмента нового многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

В последний раз российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский выходили в открытый космос в августе: они вручную запустили на орбиту несколько наноспутников, а также демонтировали с внешней поверхности МКС старое и установили новое научное оборудование.

Сейчас на МКС вахту несут российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, астронавты NASA Рэндолф Брезник, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Паоло Несполи. Новая экспедиция отправится на МКС 17 декабря с космодрома Байконур: в основной экипаж корабля "Союз МС-06" включены космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи.